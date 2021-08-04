Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu! Bölgede yoğun güvenlik önlemi...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün yaptığı açıklamada "Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik. 5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Tespitler devam ediyor. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek" dedi.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 161 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



ALEVLER SANTRALE ULAŞMADAN DURDURULDU

TÜRKEVLERİ MAHALLESİ'NE SIÇRADI

GECE BOYU MÜCADELE

HAVADAN MÜDAHALE

MARMARİS'TE ALEVLER KIZKUMU PLAJI ÇEVRESİNDEKİ DAĞLARA ULAŞTI

ANTİK KENT KORUMA ALTINA ALINDI

DENİZLİ'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından, "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 161'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." mesajını paylaştı.Muğa'nın Milas ilçesinin Beyciler Mahallesi'nde başlayarak, önce Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni ardından Milas'ın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine ulaşan yangın, 5'inci günde Kemerköy- Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye 1 kilometre yaklaştı.Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu!Ekiplerin mücadelesiyle alevler, santrale ulaşmazken, gün aydınlandıktan sonra 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan müdahale başlatıldı.Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Orman işçileri ile itfaiye erleri, 2 mahalleye müdahale edince yangın, kısmi olarak kontrol altına alındı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Aşağı Mazı ardından Yukarı Mazı mevkilerinde evler, alevlere teslim oldu.Her 2 bölge de tahliye edildi. Mahalleli, sahilden botlarla gezi teknelerine alınarak, götürüldü. Aşağı Mazı'da söndürme çalışmaları sürdürülürken, alevler, bu kez de Çökertme koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler, bölgeyi kaplayınca 2 mahalle de tahliye edildi.Çökertme Mahallesi'nin girişindeki ormanlık alanda da etkili olan yangın nedeniyle simsiyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Dün sabah helikopterler söndürme çalışmalarına destek olunca alevler, bu noktada kısmi olarak söndürüldü ancak bu kez Türkevleri Mahallesi'nde etkili oldu. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.Alevler, dün akşam Ören Mahallesi yönünde ilerleyince Kemerköy Termik Santrali için tehdit oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler, santrale 1 kilometre kadar yaklaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede gece boyu ekipler, mücadeleyi sürdürdü. Santralin çevresinde hendekler kazıldı, hidrojen tankları tedbir amaçlı boşaltıldı ve ekipler hazır bekletildi.Santral yetkililerinden yapılan açıklamada ise üst düzey tüm tedbirlerin alındığı belirtilip, "Santralimize yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren mücadelede devletimizin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütmekteyiz. Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırılmıştırAyrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahele ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır. Sürecin başından itibaren devletimiz Kemerköy Bölgesi'nde yangına müdahale etmektedir. Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.Öte yandan karadan gece boyu zorlu mücadelenin sürdürüldüğü bölgede, sabahın erken saatlerinden itibaren havadan müdahale başlatıldı. Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına yaklaşan alevlere 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan su atılıyor.Marmaris'te Turgut, Turunç ve Orhaniye mahallelerinde dağların üst kısımlarında yoğunlaşan alevlere müdahale sürüyor. Nem oranının yüzde 10, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreleri bulduğu yangın bölgelerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.Alevler, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan, dünyaca ünlü Kızkumu Plajını çevreleyen dağlara ulaştı. Rüzgar nedeniyle alevler zaman zaman dağların eteklerine inerek, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.Karacasu'ya bağlı kırsal Alemler ve Esençay Mahalleleri yakınlarında akşam saatlerinde çıkan orman yangını Karınca Dağı'na sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınmakta zorlanılan yangının yaylaları tehdit ettiği öğrenildi.Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ederken, çevre mahallerden traktör ve kamyonetle gelen vatandaşlar yangına müdahale etti. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri çevrede çalışma yaptı. Emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale için bölgeye geldi.Yangın haberini alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, yangın alanına giderek yetkililerden bilgi aldı.Öte yandan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Afrodisias Antik Kenti'nin de olası yangına karşı çevresinde çalışma yapılarak koruma altına alındığı öğrenildi.Öte yandan; Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor.Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor. Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi. Beydiğin Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yürüten belediye işçisi Yusuf Aydın, bukalemun, tavşan, kaplumbağa gibi canlıların ormandan kaçtığını söyledi.Canla başla mücadele ettiklerini anlatan Aydın, "Canlılar için de yangını bir an önce söndürmek istiyoruz, mücadelemiz sürecek." dedi.Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor. Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.Ayrıca, Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında, önceki gün ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı söndürme uçağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer, 2 kepçe ve Orman Bölge Müdürlüğünden 25 arazözle müdahale edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komanda Tugay Komutanlığından askerler de söndürme çalışmalarına katılmıştı.Bazı firmalara ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi, beton mikseri ve çok sayıda su tankeri ile karadan, 2 helikopter ile de havadan alevlere müdahale edilmişti.