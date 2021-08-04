4 Ağustos dolar ve Euro fiyatları pek çok yatırımcı tarafından merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında dolar ve Euro fiyatlarında değişim meydana geldi. Dolarda meydana gelen ani düşüş pek çok yatırımcıyı endişelendirirken akşam saatlerindeki yükseliş yatırımcıların rahat bir nefes almasını sağladı. Peki, 4 Ağustos dolar kuru ne kadar? Bugün dolar, Euro, sterlin ne kadar? İşte 4 Ağustos 2021 güncel dolar ve Euro fiyatları…





4 Ağustos Dolar Kuru Ne Kadar?



4 Ağustos 2020 Dolar Ne Kadar?



4 Ağustos 2021 Euro Ne Kadar?



4 Ağustos 2021 Sterlin Ne Kadar?



4 Ağustos güncel dolar ve Euro fiyatları pek çok yatırımcı tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı verileri sonrasında gün içerisinde dolarda ani bir düşüş yaşandı. Doların 8.29’a düşüşü sonrasında panikleyen yatırımcılara akşam saatlerinde sevindiren haber geldi. Gün içerisinde ani düşüşe uğrayan dolar, Euro ve sterlin akşam saatlerinde yükseldi.Dünya genelin de yapılan açıklamalar doğrultusunda imalat sanayi verilerinin takibi gerçekleştirildi. İmalat Sanayi PMI, Avrupa genelinde yükselişin olduğunu belirtirken ABD’de ISM imalat sanayi PMI 60.6;’dan 59.5’a geriledi. Peki,3 Ağustos 2021 güncel dolar kurunda meydana gelen düşüş sonrasında dolar güne 8.4071 ile başladı. Bugün itibarıyla azalış meydana gelen dolarda yükseliş bekleniyor.4 Ağustos 2021 güncel Euro kuru 9,9969 ile başladı. Euro kuru, bugün itibarıyla %0,15 artış gösterdi.4 Ağustos 2021 güncel sterlin kuru bugün itibarıyla yüzde 13 artarak 11.7252 seviyesine geldi.sorusunu soran vatandaşa borsa doğrultusunda bu şekilde resmi açıklama getirildi.