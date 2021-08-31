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Kulislerden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kızdıracak iddia! Adaylık için ortak karar: Belediye başkanları

Kulislerden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kızdıracak iddia! Adaylık için ortak karar: Belediye başkanları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru Millet İttifakı’nda adaylık krizi derinleşiyor. Bir yandan Kılıçdaroğlu ve Akşener çıkışları gelirken, bir yandan da kulislerden “belediye başkanları” sesi yükseliyor. Peki ittifakın adayı kim olacak? İşte kulislerdeki son durum.

Ekleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 12:01
Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 12:13
Kulislerden Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kızdıracak iddia! Adaylık için ortak karar: Belediye başkanları

2023 seçimleri için 'aday kim olacak' gündemi sıcaklığını korurken, Cumhur İttifakı adayını çoktan mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirledi.

Benzemezlerin ittifakı Millet İttifakı'nda ise ortalık savaş alanı. Öyle ki Erdoğan'ın karşısında kazanabilmek için bir taraftan PKK yandaşı terör sözcüleri, bir yandan sözde Atatürkçüler, bir yandan ise sözde milliyetçiler bir araya geldi.

Konu aday belirlemeye gelince ise taraflar krizi aylardır aşamıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birçok açıklamasında adaylık ilanını dolaylı yollardan yaparken, İYİ Parti cephesi ise adayının Akşener olduğunu net bir şekilde dile getiriyor.

KULİSLER 'BELEDİYE BAŞKANLARI' DİYOR
Kulislerde ise Kılıçdaroğlu ve Akşener'i kızdıracak söylentiler yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu başkanların bir dönem daha devam etmesini isterken, aslında dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesmek istiyor. Kulislerde ise farklı tonların çıktığı ittifakta belediye başkanları kararının 'ortak' alındığı konuşuluyor.

Adaylar konusunda ittifaktaki hangi lobinin galip geleceğini zaman gösterecek.


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