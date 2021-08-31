1 Eylül Çarşamba Yayın Akışı 1 Eylül Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 1 Eylül Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var 1 Eylül Çarşamba Televizyonda Hangi Diziler Var? 1 Eylül Çarşamba

Türkiye'nin en çok tercih edilen televizyon kanallarında yeni bir hafta daha başladı. İşte milyonlarca seyircinin heyecanla beklediği 1 Eylül Çarşamba günü yayın akışı ve 1 Eylül Çarşamba günü televizyonda ne var? Sorusunun cevabı!
1 Eylül 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı
• 08.00 Buzul Çağı
• 10.99 Kalp Yarası
• 12.45 Maraşlı
• 15.55 Baş Belası
• 18.40 ATV Ana Haber
• 00.20 Golden Slumber
1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı
• 07.00 Medcezir
• 08.45 Çizgi Film Kuşağı
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.30 Güldüy Güldüy Show
• 15.45 Ada Masalı
• 18.45 Star Haber
• 20.00 Menajerimi Ara
• 00.15 Kazara Aşk
1 Eylül 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Kalp Atışı
• 10.00 Pazar Sürprizi
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Tarkan Güçlü Kahraman
• 16.15 Acı Tatlı Ekşi
• 20.00 Öldürme Arzusu
• 22.15 Görevimiz Tatil
1 Eylül 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
• 08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
• 11.15 Kadının Eseri
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.30 Kefaret
• 17.30 Son Yaz
• 19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
• 20.00 Sen Çal Kapımı
1 Eylül 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
• 05.45 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 06.55 Vuslat
• 10.35 Tozkoparan
• 12.20 Gönül Dağı
• 15.45 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema Hıçkırık
1 Eylül 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Dedem
• 10.00 Baba Evi
• 12.00 Bahar Kapıda
• 13.30 Beyaz Giyme Toz Olur
• 15.15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
• 16.00 Masum
• 18.00 Hafta Sonu Haberleri
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Elimi Bırakma
• 00.40 Bahar Kapıda (Tekrar)
1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Masterchef Türkiye
• 13.15 Doya Doya Moda
• 17.15 Masterchef Türkiye
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi
• 02.00 Doya Doya Moda
İşte Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında 1 Eylül Çarşamba yayın akışı
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