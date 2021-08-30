Türkiye 15 günde ev yaptı Almanya 2 ay oldu elektrik veremedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yangında zarar gören evin yerine TOKİ tarafından yeni evin temeli hemen atıldı ve inşaat 15 günde tamamlandı. Yeni evlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan Deniz çifti, gözyaşlarına engel olamadı.



'ALMANYA 2 AY OLDU ELEKTRİK VEREMEDİ, TÜRKİYE 15 GÜNDE EV YAPTI'



Sabah yazarı Mevlüt Tezel, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Tezel'in yazısının ilgili kısmı şöyle:



Almanya'nın Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde yaşanan sellerin üzerinden iki ay geçti, bölgede hâlâ sular akmıyor, elektrikler kesik!



Hükümet, konut onarım ve altyapı çalışmaları konusunda yetersiz kalırken; selzedeler kendi imkânlarıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Ve yardımlar yetersiz olduğu için bölge halkı eylem yapmaya hazırlanıyor.



Bu da Türkiye'den bir haber: 80 yaşındaki İbrahim Deniz ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'in Manavgat'ta çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nun talimatıyla 15 günde yeniden yapıldı.



Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin ardından TOKİ, merkezde 24 bin 83 ve kırsalda 7 bin konuttan yaklaşık 20 binini, geçtiğimiz hafta depremzedelere teslim etmeye başlamıştı. 1,5 yılda yeni bir şehir kuruldu!



Giresun'da 22 Ağustos 2020'deki yaşanan sel felaketinden etkilenenler için yapılan 216 konut ve 72 iş yeri de eylül ayı içerisinde sahiplerine teslim edilecek. 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminden zarar görenler için yapılan 3 bin 500 konutun yapımı da bitmek üzere. Bunlar gibi daha birçok örnek sıralayabiliriz. Almanya ile aramızdaki asıl fark ise afet bölgesine daha hızlı müdahale etmemiz, daha çok can kurtarmamız ve çok kısa sürede

elektrik, su gibi temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamamız.



Almanya, dünyanın dördüncü Avrupa'nın ise en güçlü ekonomisine sahip ama Bavyera'daki Hannah ve Hans kendi imkânlarıyla evlerini onarmaya çalışıyor, iki aydır da elektrik ve suyun gelmesini bekliyor!