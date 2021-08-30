İstanbul'da ulaşım kabusu: Önce tramvay bozuldu sonra otobüsün kapısı düştü!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbullu toplu taşıma mağduriyeti yaşadı. Sabah saatlerinde T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda arıza meydana geldi. Hattın Topkapı istasyonunda meydana gelen tramvay arızası nedeniyle vatandaşlar tramvaydan indi. Yaklaşık 30 dakika bekleyen vatandaşlar arıza nedeniyle işlerine gitmekte zor anlar yaşadı.



ŞİMDİ DE OTOBÜSÜN KAPISININ DÜŞTÜ



Alternatif araçları kullanan vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan, bakımsızlıktan çöken İstanbul'un toplu taşımasında yeni bir skandal yaşandı. Yanan, yolda kalan, kaza yapan İETT araçlarındaki skandallar silsilesine Esenyurt'ta otobüsün kapısının düşmesi de eklendi. Seyir halinde olduğu belirtilen aracın orta kapısının düşmesi sonucu araç seferi iptal edildi.







14 FARKLI İHALE İLE 1 MİLYAR 233 MİLYON TL HARCANDI



Sabah'ın aktardığına göre, İBB yönetimi İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale verdiği ortaya çıktı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın siyasi arkadaşı olan CHP Milletvekili Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi aldığı görüldü. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü.



KARABAT: İBB'DEN BÜYÜK İHALELER ALACAĞIM



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan Karabat'ın ismi ilk kez yasak aşk yaşadığı CHP'li Kadın üye Aynur Doğan'ın 'tecavüze uğradım' diyerek savcılığa başvurması üzerine gündeme geldi.



CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın kendisine zorla sahip olduğunu ileri süren, ifadesinin detaylarında, 'Bana İBB'den büyük bir ihale alacağını ve ondan sonrasında ise araba alacağını, evimi değiştireceğini söyledi' diyerek savcılığa ifade veren Doğan'ın bahsettiği ihalelerin ise İETT üzerinden gerçekleştiği belirtildi.



Yerel seçimlerin ardından iBB'den peş peşe ballı ihaleler alan Karabat'ın yasak aşk yaşadığı sevgilisi Aynur Doğan'a 'İBB'den büyük ihale alacağım' sözünün ardından birisi 544 milyon 678 bin 420 TL, diğerinde 156 milyon 729 bin 540 TL ve akabinde ise 125 milyon 729 bin TL'lik otobüs bakım ve onarım ihalelerini alması dikkat çekti. Öte yandan Karabat'ın ihaleyi alan şirketin servis yerinin açılış kurdelasını kestiği de görüldü. Daha önce konuşan İETT şoförleri, 'Arıza talebinde bulunduğumuzda bize 'İdare edin' yanıtı veriliyor' ifadelerini kullanmıştı.