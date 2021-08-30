31 Ağustos 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 31 Ağustos Televizyonda Ne var? 31 Ağustos 2021 Yayın Akışı

Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yeni bir gün daha başladı. Haftanın ikinci gününde yarışmalar, ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircinin beğenisine sunuluyor. Peki, 31 Ağustos 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 31 Ağustos Televizyonda Ne var? İşte 31 Ağustos Salı yayın akışı…
ATV 31 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yok Artık 2
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:30 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D 31 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
STAR TV 31 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Ada Masalı
FOX TV 31 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Oluversin Gari
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
TRT 1 31 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema 'İğne İplik' (Altyazılı)
22:40 Türk Sineması 'Eşkıya'
TV8 31 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15.00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)
Show TV 31 Ağustos 2021 Salı yayın akışı
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
Kanal 7 31 Ağustos 2021 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Şakir Efendi
09:20 Seren Aslan'la Her Gün
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:30 Aşk Bir Rüya
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
İşte merakla araştırılan 31 Ağustos 2021 yayın akışı
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