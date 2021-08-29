30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açık mı 2021? 30 Ağustos’ta Sağlık Ocakları Açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar '30 Ağustos eczaneler açık mı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Pandemi sürecinde pek çok ilaca ihtiyacı olan vatandaşların resmi tatillerde mağdur olmaması için nöbetçi eczaneler faaliyet gösterecek. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta eczaneler çalışıyor mu?





30 Ağustos'ta Eczaneler Açık mı?



30 Ağustos'ta Sağlık Ocakları Açık mı?



30 Ağustos İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi



30 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar bir gün süreyle faaliyet gerçekleştirmeyecek. 30 Ağustos Pazartesi günü yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Peki,? İşte30 Ağustos'a sayılı saatler kala pek çok vatandaş '?' sorusunu gündeme getirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Ocakları ve Aile Sağlık Merkezlerinde aşı olan vatandaşlar 30 Ağustos Pazartesi günü Sağlık Ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor. Hafta sonu ve resmi tatillerde hizmet vermeyen Sağlık Ocakları, bir diğer adıyla Aile Sağlık Merkezleri 30 Ağustos'ta faaliyet gerçekleştirmeyecek.İşte vatandaşın merakla beklediğiHayat Eczanesi Adalar HeybeliadaHeybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 43Burgazada Eczanesi Adalar BurgazadaBurgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 3Kınalı Eczanesi Adalar KınalıadaKınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi 38Merkez Eczanesi Adalar BüyükadaNizam Mahallesi 23 Nisan Caddesi 12Canan Arnavutköy Eczanesi ArnavutköyArnavutköy Merkez Mahallesi Semih Sokak 8/10aVefa Eczanesi ArnavutköyHadımköy Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı CaddesiToki Eczanesi Arnavutköy TaşolukMehmet Akif Ersoy Mahallesi Mahmure Sokak 1aPalladıum Eczanesi Ataşehir YenisahraBarbaros Mahallesi Halk Caddesi 125Eda Eczanesi Ataşehir İçerenköyİçerenköy Mahallesi Yücel Sokak 4aSiteler Eczanesi AtaşehirMevlana Mahallesi Yedi İklim SokakDilaram Eczanesi AvcılarTahtakale Mahallesi Fırat 1 CaddesiÜmit Eczanesi AvcılarAvcılar Merkez Mahallesi Şamlı SokakFeyza Eczanesi Avcılar GümüşpalaGümüşpala Mahallesi Yeniyuva Sokak 29aŞenkul Eczanesi Bağcılar YıldıztepeYıldıztepe Mahallesi Şehit Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy Caddesi 72cElham Eczanesi Bağcılar KirazlıKirazlı Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 148aEmre Eczanesi Bağcılar DemirkapıDemirkapı Mahallesi 1730 Sokak 22aSancaktepe Eczanesi BağcılarSancaktepe Mahallesi 892. Sokak 6cYasemin Eczanesi Bahçelievler SoğanlıSoğanlı Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi 105/aErsoy Eczanesi BahçelievlerBahçelievler Mahallesi Deli Hüseyinpaşa CaddesiYeşim Eczanesi Bahçelievler ŞirinevlerŞirinevler Mahallesi Şh. Yarbay Cesur Caddesi 27Çınar Eczanesi BahçelievlerZafer Mahallesi Ziya Gökalp 1 SokakDefne Eczanesi BahçelievlerHürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi CaddesiAkvaryum Eczanesi Bakırköy FloryaŞenlikköy Mahallesi Eski Halkalı Caddesi 33Gün Eczanesi Bakırköy YeşilköyYeşilyurt Mahallesi Ekin Sokak 21bEczane Terakki Bakırköy KartaltepeKartaltepe Mahallesi Terakki Caddesi 76/cAnıl Eczanesi Bakırköy ZeytinlikZeytinlik Mahallesi Cumhuriyetçi Sokak 17aMelita Eczanesi Başakşehir 4. Etap, 1. KısımBaşak Mahallesi Yunus Emre Caddesi 17 4. Etap, 1.Fenertepe Eczanesi Başakşehir AltınşehirKayabaşı Mahallesi Botanik Sokak 17/2Uğur Eczanesi Bayrampaşa YıldırımYıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi Yalvaç Sok. No:24Yeni Derman Eczanesi Bayrampaşaİsmetpaşa Mahallesi Kenar CaddesiBebek Eczanesi Beşiktaş BebekBebek Mahallesi Manolya Sokak 2/1Lale Eczanesi Beşiktaş OrtaköyOrtaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi 60/cHarmony Eczanesi Beşiktaş TürkaliTürkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi 52aİrem Eczanesi BeşiktaşEtiler Mahallesi Cengiz Topel CaddesiMerkez Eczanesi Beykoz KavacıkKavacık Mahallesi Hülagü Caddesi 1Buhara Eczanesi Beykoz Paşabahçeİncirköy Mahallesi Fabrika Yanı Sokak 38Semerkand Line Eczanesi BeylikdüzüBarış Mahallesi Peyami Safa Sokak 1/9Burçe Eczanesi Beylikdüzü GürpınarAdnan Kahveci Mahallesi Karan Sokak 10aAsmalı Hayat Eczanesi Beylikdüzü YakupluMarmara Mahallesi Yurt Caddesi 28Mis Eczanesi BeyoğluŞehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Mis Sokak,Orkidem Eczanesi Beyoğlu KasımpaşaPiyalepaşa Mahallesi Osmanoğlu Sokak 7/eSedef Eczanesi Beyoğlu KasımpaşaKüçük Piyale Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi 32Yağmur Eczanesi BüyükçekmeceAtatürk Mahallesi Turgut Özal BulvarıEren Eczanesi Büyükçekmece TepecikUlus Mahallesi Atatürk Caddesi 28/aSafir Eczanesi Büyükçekmece MimarsinanMimaroba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 4/1fRıdvan Eczanesi ÇatalcaFerhatpaşa Mahallesi Erkin Balaban Sokak 7bFatih Eczanesi ÇekmeköyÇamlık Mahallesi Deniz Sokak 18aÇekmeköy Merkez Eczanesi Çekmeköy AlemdağAlemdağ Mahallesi Saray Caddesi 219aKaan Eczanesi EsenlerDavutpaşa Mahallesi Atatürk CaddesiBeydağı Eczanesi Esenler AtışalanıHavaalanı Mahallesi Galeri Sokak 4aNur Eczanesi EsenyurtFatih Mahallesi Ondokuz Mayıs BulvarıAyışığı Eczanesi EsenyurtBarbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 2316. SokakDoz Eczanesi EsenyurtPınar Mahallesi 1241. SokakBaşakıl Eczanesi Esenyurt İncirtepeİnönü Mahallesi 410. Sokak 56bBurç Eczanesi EsenyurtMehmet Akif Ersoy Mahallesi 1824. SokakNur Eczanesi EyüpNişanca Mahallesi Otakçılar CaddesiArdıç Eczanesi Eyüp YeşilpınarYeşilpınar Mahallesi Şelale Sokak 31cÖge Eczanesi Eyüp KemerburgazMimar Sinan Mahallesi Abdülhamithan Caddesi 22/24dYenikapı İskele Eczanesi Fatih KumkapıKatip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi 9Öztürk Eczanesi Fatih İskenderpaşaİskenderpaşa Mahallesi Macar Kardeşler Caddesi 1/3Batur Eczanesi Fatih AksarayAksaray Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi 17Yeşildoğa Eczanesi Fatih İskenderpaşaİskenderpaşa Mahallesi Aile Sokak 41İhlas Eczanesi Fatih ŞehreminiŞehremini Mahallesi Necip Asım Sokak 18aNehir Eczanesi GaziosmanpaşaMevlana Mahallesi 876/2. SokakPamukkale Eczanesi Gaziosmanpaşa 500 EvlerKaradeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 84/a 500Volkan Eczanesi GaziosmanpaşaBağlarbaşı Mahallesi Küçükköy Yolu Caddesi 58Gül Eczanesi Güngören MerterAbdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Kınalıtepe Sokak 21Aktan Eczanesi GüngörenGençosman Mahallesi Doğanay SokakBahariye Yavuz Eczanesi Kadıköy OsmanağaOsmanağa Mahallesi Nail Bey Sokak 4-6/aErenköy Eczanesi Kadıköy ErenköyErenköy Mahallesi Fırın Sokak 20aAcıbadem Eczanesi Kadıköy KoşuyoluAcıbadem Mahallesi Mustafa Bey SokakSelin Yılmaz Eczanesi Kadıköy SahrayıceditSahrayıcedit Mahallesi Panaroma Sokak 2aİrem Eczanesi KadıköyKozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay CaddesiNaturel Eczanesi KadıköyFenerbahçe Mahallesi Operatör Cemiltopuzlu CaddesiYeditepe Eczanesi Kadıköy MerdivenköyMerdivenköy Mahallesi Küme Sokak 38/a-bPapatya Eczanesi Kağıthane ÇeliktepeÇeliktepe Mahallesi Üçoklar Sokak 12Okmeydanı Deniz Eczanesi Kağıthane GürselGürsel Mahallesi Fulya Sokak 8İrem Eczanesi Kağıthane GültepeOrtabayır Mahallesi Mescit Sokak 21/bSoğanlık Eczanesi Kartal SoğanlıkOrta Mahallesi Vezirköprü Caddesi 7Palmiye Eczanesi Kartal AtalarPetroliş Mahallesi Üsküdar Caddesi 64/2Demir Eczanesi Kartal AtalarAtalar Mahallesi Doğu Caddesi 68bZeynep Eczanesi KartalHürriyet Mahallesi Adnan Kahveci CaddesiYeni Sağlık Eczanesi Küçükçekmece AltınşehirYarımburgaz Mahallesi Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi 317/bYaşam Eczanesi KüçükçekmeceKanarya Mahallesi Şahin CaddesiMevlana Bozkır Eczanesi KüçükçekmeceCumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet CaddesiMüge Eczanesi Küçükçekmece İkitelliAtatürk Mahallesi 5. Sokak 162Ezel Eczanesi Küçükçekmece SefaköyYeşilova Mahallesi Akdeniz Caddesi 38/aAda Eczanesi Küçükçekmece HalkalıHalkalı Merkez Mahallesi Tuna Caddesi 61-63aMarmara Eczanesi Maltepe BaşıbüyükBaşıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi 16aSu Plus Eczanesi Maltepe CevizliCevizli Mahallesi Tansel Caddesi 27/aKırmızı Eczanesi Maltepe AydınevlerAydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sokak 1Çamçeşme Eczanesi Pendik ÇamçeşmeÇamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi 57/aYenişehir Eczanesi Pendik YenişehirYenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 19bAhsen Eczanesi Pendik BahçelievlerYenimahalle Mahallesi Yenipazar Caddesi 46/aCelal Eczanesi Sancaktepe OsmangaziOsmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi 26/aŞehir Eczanesi Sancaktepe SarıgaziSarıgazi Mahallesi Osmangazi Caddesi 32bCadde Eczanesi Sancaktepe SarıgaziMeclis Mahallesi Atatürk Caddesi 125bMurat Eczanesi Sarıyer AyazağaAyazağa Mahallesi Atatürk Caddesi 1/aUysal Eczanesi SarıyerMaden Mahallesi Nalbant Çeşme CaddesiNilgün Eczanesi Sarıyer TarabyaTarabya Mahallesi Şalcıkır Caddesi 11Yeşilçay Eczanesi Şile AğvaAğva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 9/cİpek Eczanesi ŞileKumbaba Mahallesi Yazgülü Sokak 38/2Yaşam Eczanesi Silivri SelimpaşaSelimpaşa Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi 31/aPelin Eczanesi SilivriAlibey Mahallesi Fevzi Çakmak CaddesiSafa Eczanesi SilivriMimar Sinan Mahallesi Gün Sokak 14aKuştepe Eczanesi Şişli MecidiyeköyKuştepe Mahallesi İnönü Caddesi 25aLadin Eczanesi ŞişliŞişli Merkez Mahallesi Abidei Hürriyet Caddesi 94/aTeşvikiye Eczanesi Şişli TeşvikiyeTeşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi 28aHakan Eczanesi Şişli OkmeydanıMahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi 31/bAykın Eczanesi SultanbeyliAdil Mahallesi Pelit SokakEylül Eczanesi Sultanbeyli MehmetakifAbdurrahmangazi Mahallesi Begonya Sokak 8a/1Soner Eczanesi Sultangazi Gazi Mahallesi75. Yıl Mahallesi Fevzı Cakmak Caddesi 22 GaziSelam Eczanesi SultangaziMalkoçoğlu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy CaddesiNur Eczanesi Sultangazi Sultançiftliği50. Yıl Mahallesi 2003. Sokak 40/aZuhal Eczanesi Tuzla İçmelerAydıntepe Mahallesi Bağdat Caddesi 30Nur Eda Eczanesi Tuzla MimarsinanŞifa Mahallesi Emiroğlu Caddesi 83aFunda Eczanesi Tuzla İstasyonPostane Mahallesi İstasyon Caddesi 53dSeda Eczanesi Ümraniye AtatürkAtatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi 1/bSeçkin Eczanesi Ümraniye KazımkarabekirElmalıkent Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 79/aAkdeniz Bengisu Eczanesi Ümraniye AşağıdudulluAdem Yavuz Mahallesi Esenlik Sokak 18aKuzey Eczanesi ÜmraniyeMehmet Akif Mahallesi Okay CaddesiIrmak Eczanesi Üsküdar BahçelievlerBahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 38/2Zeren Eczanesi ÜsküdarYavuztürk Mahallesi Karadeniz CaddesiZeray Eczanesi ÜsküdarAhmediye Mahallesi Halk CaddesiKoru Eczanesi ÜsküdarBarbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi D2 BlokTırızoğlu Eczanesi Zeytinburnu TelsizBeştelsiz Mahallesi 75/2. Sokak 120bŞükran Eczanesi ZeytinburnuSümer Mahallesi Adnan Kahveci Sokakve daha fazlası yapılan resmi açıklamalara göre bu şekilde belirtilmiştir.