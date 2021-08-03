Yüzlerce Mehmetçik yangın bölgesinde! TSK'dan çalışmalara büyük destek

Türkiye, 28 Temmuz 2021'den bu yana aralıksız süren orman yangınları dolayısıyla hüzne boğuldu.



Alevlere karşı söndürme işlemleri devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.







400'den fazla Mehmetçiğin sahada olduğu bölgelerde 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor.





'TSK VERİLECEK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRDIR'



Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır' ifadeleri kullanıldı.