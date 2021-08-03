Yüzlerce Mehmetçik yangın bölgesinde! TSK'dan çalışmalara büyük destek

Türkiye genelinde gece gündüz süren orman yangınları için mücadeleye mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri de destek vermeye devam ediyor.
Türkiye, 28 Temmuz 2021'den bu yana aralıksız süren orman yangınları dolayısıyla hüzne boğuldu.
Alevlere karşı söndürme işlemleri devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.
400'den fazla Mehmetçiğin sahada olduğu bölgelerde 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor.