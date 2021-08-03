USD (Alış - Satış) : 8,39 - 8,40 EURO (Alış - Satış) : 9,97 - 9,99
Ana Sayfa.
Güncel
Yüzlerce Mehmetçik yangın bölgesinde! TSK'dan çalışmalara büyük destek

Yüzlerce Mehmetçik yangın bölgesinde! TSK'dan çalışmalara büyük destek

Türkiye genelinde gece gündüz süren orman yangınları için mücadeleye mücadeleye Türk Silahlı Kuvvetleri de destek vermeye devam ediyor.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 09:28
Yüzlerce Mehmetçik yangın bölgesinde! TSK'dan çalışmalara büyük destek

Türkiye, 28 Temmuz 2021'den bu yana aralıksız süren orman yangınları dolayısıyla hüzne boğuldu.

Alevlere karşı söndürme işlemleri devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok noktada yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına katkılarda bulunuyor.



400'den fazla Mehmetçiğin sahada olduğu bölgelerde 3 İHA, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor.

'TSK VERİLECEK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRDIR'


Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır' ifadeleri kullanıldı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı