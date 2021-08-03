Türkiye Güney Kore Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye Güney Kore Voleybol Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Filenin Sultanları’nın çeyrek final heyecanı başladı! Geri sayım başlayan çeyrek final maçı için heyecan devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımı son maçında Rusya’yı 3-2 yendi. A Grubu maçlarına 3. Sırada çıkmayı başaran Filenin Sultanları çeyrek finalde ise nefes kesen bir mücadele ile karşı karşıya kalacak. Peki, Türkiye Güney Kore maçı ne zaman? Saat kaçta? hangi kanalda?





Türkiye Güney Kore Voleybol Maçı Ne Zaman?



Türkiye Güney Kore Voleybol Maçı Saat Kaçta?



Türkiye Güney Kore Voleybol Maçı Hangi Kanalda?



A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda rakibi Güney Kore oldu. Kura ile belirlenen eşleşmelerde Filenin Sultanları’nın heyecanı başladı! Türkiye’yi Tokyo’da temsil edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çeyrek final turunun nasıl geçeceği merak ediliyor. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman? İşte Türkiye Güney Kore voleybol maçı tarihi…Filenin Sultanları, Asya’nın temsilcisi olan Güney Kore milli takımı ile 4 Ağustos 2021 tarihinde karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç sonrasında yarı finale çıkacak olan takımlar belirlenecek. Peki,Filenin Sultanları A Grubu maçlarına 3. Sırada çıkmayı başardı! Çeyrek final heyecanı yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü Türkiye saatleri ile saat 03.00’da gerçekleştirilecek.2020 Tokyo Olimpiyatları voleybol çeyrek final maçı 4 Ağustos 2021 tarihinde saat 03.00’da gerçekleştirilecek. Tarih ve saatin açıklanmasının üzerine seyircidenorusu gündeme geldi. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda gerçekleştirilecek olan çeyrek final voleybol maçı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.Seyirciden gelen? soruları TRT SPOR tarafından açıklandı! İşte tüm detaylar…