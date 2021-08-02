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Simge Aköz Kimdir? Simge Aköz Kaç Yaşında? Simge Aköz Nereli? Evli mi? Boyu Kaç?

Simge Aköz Kimdir? Simge Aköz Kaç Yaşında? Simge Aköz Nereli? Evli mi? Boyu Kaç?

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 10. Gün geride bırakılırken A Milli Kadın Voleybol Takımı maçını gerçekleştiriyor. Her müsabaka sonrasında büyük bir heyecanla takip edilen voleybol takımı kadrosunun merak edilmesi üzerine Simge Aköz kimdir? Simge Aköz Kaç yaşında? Soruları sorulmaya başladı. İşte taraftarın heyecanla beklediği filenin sultanları Simge Aköz’ün boyu kaç? Simge Aköz evli mi?

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:07
Simge Aköz Kimdir? Simge Aköz Kaç Yaşında? Simge Aköz Nereli? Evli mi? Boyu Kaç?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelesi büyük bir heyecanla devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda B grubundaki maçında Çin'i yenen Filenin Sultanları sonrasında gerçekleşen İtalya ve ABD maçlarını kaybetmelerine rağmen son maç olan Arjantin maçında galibiyetle ayrılmayı başardı. Peki, Filenin Sultanları'nda büyük başarılara imza atmasıyla dikkat çeken Simge Aköz kimdir? Simge Aköz kaç yaşındadır? Simge Aköz nereli?

Simge Aköz Kaç Yaşında?

Simge Aköz Kimdir?


Filenin Sultanları Simge Aköz, 23 Nisan 1991 yılında doğmuştur. Küçük yaşta spor kariyerine başlayan Simge Aköz, birbirinden farklı kulüplerde forma giyerek başarılı bir kariyere imza atmayı başarmıştır. Günümüzde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda aktif olarak yer alan Simge Aköz,

İstanbul Artvin Spor Kulübü,

UPS,

Yeşilyurt,

Çanakkale Belediyespor,

Halkbank,

Eczacıbaşı VirtA,

A Milli Kadın Voleybol Takımı,

Takımlarında forma giymeyi başarmıştır. Peki, Filenin Sultanları arasında yer alan Simge Aköz kaç yaşında?

Simge Aköz Kaç Yaşında?


23 Nisan 1991 yılında dünyaya gelen başarılı voleybolcu Simge Aköz, 30 yaşındadır.

Simge Aköz'ün Başarıları Nelerdir?


Filenin Sultanları arasında yüksek başarısı ile parlayan Simge Aköz, 30 yıllık hayatında pek çok başarıya imza atmayı başaran isimlerden olmuştur. Kulüp başarısı, Milli Takım başarısı, bireysel başarıları olmak üzere birbirinden farklı alanlarda başarı elde eden Simge Aköz Milli Takımın aranan isimleri arasında yer almaktadır. İşte Simge Aköz'ün başarıları;

Kulüp Başarıları

• 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

• 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü


• 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

• 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

• 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

• 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

• 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu



Milli Takım Başarıları


• 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

• 2018 Milletler Ligi İkinciliği

• 2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

• 2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü

Bireysel Başarıları

• 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero'


• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”

• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – “En İyi Libero”

Simge Aköz'ün Boyu Kaç?

Simge Aköz'ün Boyu Kaç?


Başarılı libero Simge Aköz hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi de Simge Aköz'ün boyu kaç? Sorusudur. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncumuz Simge Aköz'ün boyu
1.68'dir.

Simge Aköz kimdir? Simge Aköz'ün boyu kaç ve daha fazlası gelen bilgiler doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.


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