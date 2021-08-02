Simge Aköz Kimdir? Simge Aköz Kaç Yaşında? Simge Aköz Nereli? Evli mi? Boyu Kaç?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelesi büyük bir heyecanla devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda B grubundaki maçında Çin'i yenen Filenin Sultanları sonrasında gerçekleşen İtalya ve ABD maçlarını kaybetmelerine rağmen son maç olan Arjantin maçında galibiyetle ayrılmayı başardı. Peki, Filenin Sultanları'nda büyük başarılara imza atmasıyla dikkat çeken Simge Aköz kimdir? Simge Aköz kaç yaşındadır? Simge Aköz nereli?









Simge Aköz Kimdir?



Simge Aköz Kaç Yaşında?



Simge Aköz'ün Başarıları Nelerdir?



Simge Aköz'ün Boyu Kaç?

Filenin Sultanları Simge Aköz, 23 Nisan 1991 yılında doğmuştur. Küçük yaşta spor kariyerine başlayan Simge Aköz, birbirinden farklı kulüplerde forma giyerek başarılı bir kariyere imza atmayı başarmıştır. Günümüzde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda aktif olarak yer alan Simge Aköz,İstanbul Artvin Spor Kulübü,UPS,Yeşilyurt,Çanakkale Belediyespor,Halkbank,Eczacıbaşı VirtA,A Milli Kadın Voleybol Takımı,Takımlarında forma giymeyi başarmıştır. Peki, Filenin Sultanları arasında yer alan23 Nisan 1991 yılında dünyaya gelen başarılı voleybolcu Simge Aköz, 30 yaşındadır.Filenin Sultanları arasında yüksek başarısı ile parlayan Simge Aköz, 30 yıllık hayatında pek çok başarıya imza atmayı başaran isimlerden olmuştur. Kulüp başarısı, Milli Takım başarısı, bireysel başarıları olmak üzere birbirinden farklı alanlarda başarı elde eden Simge Aköz Milli Takımın aranan isimleri arasında yer almaktadır. İşte Simge Aköz'ün başarıları;Kulüp Başarıları• 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu• 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü• 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu• 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu• 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü• 2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu• 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği• 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ŞampiyonluğuMilli Takım Başarıları• 2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü• 2018 Milletler Ligi İkinciliği• 2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği• 2021 Milletler Ligi ÜçüncülüğüBireysel Başarıları• 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero'• 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – “En İyi Libero”• 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – “En İyi Libero”Başarılı libero Simge Aköz hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi deSorusudur. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncumuz Simge Aköz'ün boyu1.68'dir.Simge Aköz kimdir? Simge Aköz'ün boyu kaç ve daha fazlası gelen bilgiler doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.