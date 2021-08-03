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Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı!

Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı!

Antalya'daki yangın bölgesine giden şarkıcı Yusuf Güney silahla havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 13:39
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı!

Türkiye 7 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya ise orman yangınlarından en çok etkilenen bölgelerden biri oldu.

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok olmuştu. 13 yıl sonra yine bölgede yangın, tehdit unsuru oldu. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Kızıldağ Mahallesi, Taşağıl'ın kuzeyinde kalıyor.

13 yıl önce yanmayan bu noktalar ise 7 gündür süren yangınla tamamen küle dönmek üzere. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri alevlere sürekli su taşıyarak büyümesini engellemeye çalışıyor. Yangının Kızıldağ'ı aşması halinde bölgedeki yerleşim yerleri Demirciler Mahallesi, Köprülü Kanyon'un bulunduğu Beşkonak Mahallesi yangından zarar görebilir.

ŞARKICI YUSUF GÜNEY GÖZALTINDA


Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.

ATEŞ İDDİASI

Güney'in bölgedeki tartışma sırasında havaya birkaç el ateş ettiği öne sürüldü. Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü.


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