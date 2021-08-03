Orman Genel Müdürlüğü'nden 'Köyceğiz'de yangın söndürme helikopteri düştü' iddiasına yalanlama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiasını yalanladı. OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" denildi.