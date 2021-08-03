Muharrem Ayı orucu bu yıl hicri takvime göre Ağustos ayına tekabül ediyor. Peki Muharrem Ayı orucu ne zaman başlıyor? Muharrem Ayı orucu hangi günler tutulur? Muharrem Ayı orucu nasıl tutulur? İşte Muharrem Ayı orucuna dair tüm detaylar…
Muharrem Ayı orucu, tüm Müslüman alemi için oldukça önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimizin Muharrem ayının 9. Ve 10. Ya da 10. Ve 11. Günlerinde tuttuğu Muharrem orucu, Muharrem Ayının gelişiyle oldukça merak ediliyor. Birçok fazileti bulunan Muharrem ayı orucu bu sene Ağustos ayına denk geliyor. Konuyla ilgili yeteri kadar bilgisi olmayan vatandaşlar “Muharrem Ayı orucu ne zaman başlıyor? Muharrem Ayı orucu hangi günler tutulur?” sorularına yanıt arıyor. Muharrem ayı orucuna dair açıklamalar internette çok fazla araştırılıyor. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Sizler için Muharrem ayı orucuna dair her detayı yazdık.
Muharrem Ayının 9-10 ya da 10-11. Günleri oruç tutmayı Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. Gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Bu nedenle Muharrem'in 9. Günü olan 17 Ağustos'ta oruca başlanıp 18 Ağustos'ta bitirilmesi ya da 18-19 Ağustos'ta tutulması gerekir.
Yalnızca aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişe nedeniyle mekruh görülmüştür. Bu nedenle iki gün boyunca oruçlu olmak tavsiye edilmiştir.Peygamber Efendimize göre Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem Ayı orucudur.