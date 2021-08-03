Muharrem Ayı orucu, tüm Müslüman alemi için oldukça önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimizin Muharrem ayının 9. Ve 10. Ya da 10. Ve 11. Günlerinde tuttuğu Muharrem orucu, Muharrem Ayının gelişiyle oldukça merak ediliyor. Birçok fazileti bulunan Muharrem ayı orucu bu sene Ağustos ayına denk geliyor. Konuyla ilgili yeteri kadar bilgisi olmayan vatandaşlar “Muharrem Ayı orucu ne zaman başlıyor? Muharrem Ayı orucu hangi günler tutulur?” sorularına yanıt arıyor. Muharrem ayı orucuna dair açıklamalar internette çok fazla araştırılıyor. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Sizler için Muharrem ayı orucuna dair her detayı yazdık.





Muharrem Ayı Ne Zaman?



Muharrem Ayı Orucu Ne Zaman Tutulur?





Hicri takvime göre Muharrem ayının birinci günü yılbaşı olarak kabul ediliyor. Muharrem Ayı İlahi bereket ve feyzin bollaştığı önemli bir aydır. Muharrem ayının 1. Günü bu yıl 9 Ağustos'a denk geliyor.

Muharrem Ayının 9-10 ya da 10-11. Günleri oruç tutmayı Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. Gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Bu nedenle Muharrem'in 9. Günü olan 17 Ağustos'ta oruca başlanıp 18 Ağustos'ta bitirilmesi ya da 18-19 Ağustos'ta tutulması gerekir.

Yalnızca aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişe nedeniyle mekruh görülmüştür. Bu nedenle iki gün boyunca oruçlu olmak tavsiye edilmiştir.

Muharrem Ayının Önemi Nedir?



Aşure Günü Ne Zaman?



Peygamber Efendimize göre Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Muharrem Ayı orucudur.Muharrem Ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Tarihi kaynaklara göre milattan önce de Muharrem ayı büyük bir önem taşırdı. İşte Muharrem Ayında bulunan Aşure Gününün önemi:-Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün-Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün-Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün-Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün-Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün-Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan çıkarıldığı gün-Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün-Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün-Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.-Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.Muharrem ayının 10. Günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Bu yıl 10 Muharrem yani 18 Ağustos'a tekabül eder. Yani bu yıl 18 Ağustos Çarşamba Aşure günüdür.vesorularının yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bu şekilde açıklanmıştır.