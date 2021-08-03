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Millet canıyla uğraşırken CHP'li başkan alkollü sefa peşinde!

Millet canıyla uğraşırken CHP'li başkan alkollü sefa peşinde!

Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana yaklaşık bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Vatandaşın yaralarını sarmak için tüm ülke seferber olmuşken CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ın alkollü görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 14:16
Millet canıyla uğraşırken CHP'li başkan alkollü sefa peşinde!

Türkiye Antalya Manavgat'ta başlayan ve bir haftadır aralıksız farklı bölgelerde devam eden orman yangınları ile mücadele ediyor.

Söndürme çalışmalarının yanı sıra yangından maddi ve manevi zarar gören vatandaşlara yardım etmek için tüm ülke seferber oldu. 

Yurdun pek çok yerinden yardımlar gönderilen ya da söndürme çalışmalarına destek olan halkın yanı sıra, ülkenin herhangi bir problemini benimsemeyen, eğlencesine hız kesmeden devam eden bir kesim de mevcut.

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ın alkollü ve eğlendiği dakikaları sosyal medyaya sızdı. Görüntüler eleştirilerin odağı haline gelirken Ekrem oran'ın fazla alkolden hareketlerindeki tuhaflık da dikkat çekti.





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