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Manavgat'taki yangını çıkaran 16 yaşındaki şahıs tutuklandı

Manavgat'taki yangını çıkaran 16 yaşındaki şahıs tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ilçe merkezindeki yangını çıkaran C.Y. (16) tutuklandı. Diğer yandan Denizli'de boş arazide yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen zanlı da tutuklanırken adliyeye sevk edildi. .

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 20:21
Manavgat'taki yangını çıkaran 16 yaşındaki şahıs tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen C.Y. (16) tutuklandı.
 
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
 
Bu kapsamda elde edilen deliller, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yangını C.Y.'nin çıkardığı belirlendi.
 
 


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