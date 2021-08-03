Kızı her şeyi anlattı! Yanan evinin önünde yerde yatan yaşlı kadın fotoğrafıyla yapılan algı yalan çıktı!

Türkiye, geçtiğimiz hafta Antalya Manavgat'ta ve daha sonrasında Muğla Marmaris'te çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Orman işçileri, itfaiye erleri, helikopterler, uçaklar canla başla alevleri bir an evvel söndürmek için mücadele ediyor. Bir yandan da AFAD'ın koordinasyonunda yangından etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor.





MUHALEFET VATANDAŞIN DUYGULARINI SÖMÜREREK ALGI YAPMA PEŞİNDE



YANAN EVİNİN ÖNÜNDE YATAN YAŞLI KADIN FOTOĞRAFIYLA DEZENFORMASYON



GERÇEĞİ YAŞLI KADININ KIZI SÖYLEDİ: ORAYA BEN YATIRDIM10 DAKİKA KALDI



Devlet tüm kurumlarıyla Antalya ve Muğla'da vatandaşların yaralarını sarmak için her yere yetişirken muhalefet ise vatandaşın duygularını istismar edip 'devlet milletinin yanında değil' algısı yaratıp siyaset yapmaya çalışıyor.Son olarak dün sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğrafta yaşlı bir kadının evinin önünde tek yatağın üzerinde çaresizce yattığı görüldü. Bu fotoğraflar 'vatandaş yalnız kaldı' , 'devlet vatandaşa yardım edemiyor' yalanları devreye sokuldu.AFAD yetkilileri bugün yaşlı kadını ve kızını kaldıkları evde ziyaret etti. Fotoğraftaki yaşlı kadının kızı annesini kendisinin oraya yatırdığını ve 10 dakika kaldıktan sonra tekrar evlerine geri getirdiklerini söyledi.İşte AFAD yetkili ile yaşlı kadının kızı ve torunu arasında geçen konuşmalar:Yaşlı kadının kızı: Ben annemi vermem. Benden başka kimsesi yok.AFAD yetkilisi: Devletimiz sizlerin yanında. Biz sizlere hizmet etmek için buradayız. Sizleri mağdur etmemek için elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Ben konteyneri akşam üzeri buraya koyduracağım.YKK: Devletimiz de milletimiz de bizi hiç açta açıkta koymadı. Hepsine minnetarız. Herkesin ellerinden gözlerinden öperim. Onlar varken biz ayaktayız. Bizi kimse yıkamaz.AY: Devletimiz bu günler için var. Biz halkımız için buradayız. Devlet-millet bir arada inşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Rabbim birlik-beraberlik versin. Hepsinin üstesinden geliriz. Biz inşallah devletimiz olarak burada evleri yıkılan vatandaşlarımıza bir yıl içinde evlerini teslim edeceğiz. En kısa sürede burada hayat normale dönecek. Burada inşallah yangın yaşanmamış gibi hayat devam edecek.YKK: Allah can tasası vermedi. Annem, gözümün önünde yansaydı ne yapacaktım?AY: Teyzemizin evinin önünde yatırılmasına bizim ciğerimiz dayanmadı.YKK: Bu millet, halk görsün de bana yardım etsin diye gösterdim. Normalde burada yatırıyordum.AY: Muhtarımızla ulaşabilirdiniz bize veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabilirdiniz.YKK: Aklımız ermedi kuzum.Yaşlı kadının torunu: Sosyal yardımlaşmadan geldiler 'ille görelim' dediler. Ben de aldım arabayla götürdüm, 10 dakika durdu geri getirdim.AY: Orada geçici kaldı orada yatmadı yani.YKK: Orada kalmadı, burası kaynımın evi burada kalıyoruz.AY: Konteyner meselesini çözeceğim. Size bir konteyner vereceğim. Nineme orada sağlıkla afiyetle bakacaksın inşallah. Bir ihtiyacınız olursa bize 112'den ulaşabilirsiniz. Yemek konusunda da yardımcı olacağız.AY: Teyzecim yine söylüyorum, istersen huzurevine, yaşlı bakım evine alırız gözümüz gibi bakarız.Kadın: Asla kuzum, bir kuşu altın kafese koymuşlar 'vatanım' demiş.AY: Sizin de durumunuz ortada olduğu için belki ilgilenemyebilirsiniz.YKK: İlgilenirim ben. Benim bir tek annem var. Ben bakamayacak olrusam sizi ararım.AY: Ben oğlunuza telefon numaramı da vereceğim. Bir ihtiyacınız olursa arayın. Sana bakmak benim boynumun borcu. Bir dediğini iki etmeyeceğim. Ver elini öpeyim. Devlet sizin yanınızda müstertih olun.