Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nedir? Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasıl Anlaşılır? Karbonmonoksit Zehirlenmesi Belirtileri

Duman zehirlenmesi; doğal gaz, gaz yağı, benzin, kömür ve odun gibi maddelerin yanması sonucunda çıkardığı gaz ile ortaya çıkmaktadır. Oldukça zehirli olan karbonmonoksit gazı, orman yangınları gibi faktörler sebebiyle de meydana gelebilmektedir. Peki, insan yaşamına olumsuz etki edebilecek olan duman zehirlenmesi nedir? Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Karbonmonoksit zehirlenmesi nasıl anlaşılır?





Duman Zehirlenmesi Nedir?



Duman Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir?



Duman Zehirlenmesi Tedavisi Nasıldır?



Karbonmonoksit zehirlenmesi bir diğer adıyla duman zehirlenmesi, yanma durumunun yaşanması sonrasında istemsizce dumanı solumaktan kaynaklanmaktadır. Solunan havada bulunan karbonmonoksitin vücuttaki kan hücreleri ile yer değiştirmesi üzerine oksijen dokularına oksijenin ulaşmasını engeller. Yakıt yakan cihazlar, motorlar, orman yangınları ve daha fazlası karbonmonoksit üretilmesini sağlar. Üretilen karbonmonoksitin solunması isevesorularını cevaplandırmaktadır. Kapalı alanlarda uzun süre karbnomonoksit solunumunun gerçekleştirilmesi üzerine ciddi semptomlar ve can kaybı meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda zehirlenmenin olup olmadığını anlamak adına duman zehirlenmesi belirtileri ve karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri oldukça önemlidir.Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda• Baş ağrısı• Zayıflık• Unutkanlık• Göğüs ağrısı ve çarpıntı• Hareketsizlik• Ajitasyon• Uyuşukluk ve uyuklama• Zihin karışıklığı• Dikkat bozukluğu• Depresyon• Huzursuzluk• Baş dönmesi• Mide bulantısı ve kusma• Nefes darlığı• Bilinç bulanıklığı• Bulanık görme, görme kaybı• Bayılma• Solunum durması• Bilinç kaybıKarbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolü sağlanmalı ve mutlaka müdahale gerçekleştirilmelidir. Peki,Duman zehirlenmesi tedavisi için ilk olarak dumanın bulunduğu ortamdan uzaklaşmak gerekmektedir. Baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve nefes darlığı gibi çeşitli semptomların görülmesi durumunda temiz havaya çıkmak ilk adımda yapılması gereken uygulamadır. Aynı zamanda alanında uzman doktorlar karbonmonoksit zehirlenmesi tedavisi için çeşitli yöntemlerin kullanıldığını açıklamıştır.• Saf oksijen solumak: Acil servise gidilmesi durumunda ağızdan maske yoluyla saf oksijen uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu soluma durumu oksijenin• Basınçlı oksijen odasında vakit geçirmek: Çoğu zaman hiperbarik oksijen tedavisi önerilmektedir. Bu tedavi yöntemi hava basıncının normale oranla üç kat yüksek olduğu bir oksijenin sağlanmasına yardımcı olur. Karbonmonoksitin kandaki oksijenle yer değiştirmesi adına oldukça önemlidir.Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri görülmesi durumunda kısa süre içerisinde doktor kontrolüne gidilmelidir. Erken müdahale gerçekleştirilmemesi durumunda çoğu zaman hasta hayatını kaybetmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmesi tedavisi bu sebeple oldukça önemlidir.Karbonmonoksit zehirlenmesi ya da bir diğer ismiyle duman zehirlenmesi günümüzde her yaş grubunda tetikleyici faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.