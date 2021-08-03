USD (Alış - Satış) : 8,39 - 8,40 EURO (Alış - Satış) : 9,97 - 9,99
Ana Sayfa.
Güncel
Hangi Yangınlar Devam Ediyor? Orman Yangınlarında Son Dakika

Hangi Yangınlar Devam Ediyor? Orman Yangınlarında Son Dakika

Türkiye’nin dört bir yanını saran yangınların 7. Günü geride kalırken pek çok vatandaş tedirgin! Yangın söndürme çalışmaları için canla başla mücadele eden ekiplerden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Alınan son dakika bilgileri doğrultusunda vatandaştan gelen orman yangınlarında son durum nedir? sorusu cevaplandırıldı. Türkiye’yi saran 119 yangın söndürülürken 7 büyük yangın devam ediyor. Peki, orman yangılarında son durum nedir? İşte devam eden orman yangınları…

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 14:05
Hangi Yangınlar Devam Ediyor? Orman Yangınlarında Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan veriler doğrultusunda orman yangınlarında son durum nedir sorusuna cevap verildi. Orman Bakanı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de çıkan 119 yangın söndürülürken 7 yangın devam ediyor. Çeşitli illerdeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken bu durum pek çok kişinin edişesine sebep oluyor. İşte orman yangınlarında son durum

Orman Yangınlarında Son Durum Nedir?


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları sonrasında orman yangınlarında son durum hakkında bilgi verildi. Türkiye'de çeşitli bölgelerde meydana gelen orman yangınlarının 32 ilde toplam 125 yangının çıktığı açıklandı. 28 Temmuz 1 Ağustos arasında çıkan yangınların özeti olarak 125 yangın çıkmıştı ancak 7 yangın kontrol altına alınamadı açıklaması gerçekleştirildi.

Muğla, Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangınlarının devam ettiğini açıklayan Pakdemirli, bugün itibarıyla Mersin, Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını kontrol altına aldık açıklamasını gerçekleştiren Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu belirtti.

Orman Yangınlarında Son Durum Nedir?

Hangi Orman Yangınları Devam Ediyor?


Türkiye'nin tamamı yangın bölgelerinden gelecek olan güzel haberleri bekliyor. İlk yangın haberinin Antalya Manavgat'tan gelmesi üzerine yangın söndürme çalışmaları sürdürülmesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. İlk yangının ardından kısa süre içerisinde artarak devam eden yangın haberleri tüm Türkiye'nin yasa boğulmasına sebep oldu. Peki, yangın söndürme çalışmalarının 7. Gününde hangi orman yangınları devam ediyor? İşte devam eden orman yangınları;

Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde Kızlersekisi köyünde başlayan yangın 5 gündür kontrol altına alınamadı.

Manavgat

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy'de meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akseki

Akseki ilçesine bağı olan Kepezbeleni ve Hocaköy köyünde başlayan yangın söndürülemedi.

Ortakonuş ilçesinde 29 Temmuz'dan itibaren yayılarak devam eden yangının dördüncü gününde yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Marmaris

Türkiye'nin dört bir yanını saran yangınların başından itibaren devam eden Marmaris yangınında yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Devam Eden Orman Yangınları

Bu yangınların yanı sıra paylaşılan verilen doğrultusunda Türkiye'de devam eden orman yangınları hakkında pek çok yangının devam ettiği belirtildi.

Hangi Orman Yangınları Devam Ediyor?Orman Yangınlarında Son Durum Nedir?Devam Eden Orman Yangınları


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı