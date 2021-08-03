Hangi Yangınlar Devam Ediyor? Orman Yangınlarında Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan veriler doğrultusunda orman yangınlarında son durum nedir sorusuna cevap verildi. Orman Bakanı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de çıkan 119 yangın söndürülürken 7 yangın devam ediyor. Çeşitli illerdeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken bu durum pek çok kişinin edişesine sebep oluyor. İşte orman yangınlarında son durum…





Orman Yangınlarında Son Durum Nedir?



Hangi Orman Yangınları Devam Ediyor?



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları sonrasında orman yangınlarında son durum hakkında bilgi verildi. Türkiye'de çeşitli bölgelerde meydana gelen orman yangınlarının 32 ilde toplam 125 yangının çıktığı açıklandı. 28 Temmuz 1 Ağustos arasında çıkan yangınların özeti olarak 125 yangın çıkmıştı ancak 7 yangın kontrol altına alınamadı açıklaması gerçekleştirildi.Muğla, Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangınlarının devam ettiğini açıklayan Pakdemirli, bugün itibarıyla Mersin, Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını kontrol altına aldık açıklamasını gerçekleştiren Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu belirtti.Türkiye'nin tamamı yangın bölgelerinden gelecek olan güzel haberleri bekliyor. İlk yangın haberinin Antalya Manavgat'tan gelmesi üzerine yangın söndürme çalışmaları sürdürülmesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. İlk yangının ardından kısa süre içerisinde artarak devam eden yangın haberleri tüm Türkiye'nin yasa boğulmasına sebep oldu. Peki, yangın söndürme çalışmalarının 7. Günündeİşte devam eden orman yangınları;AdanaAdana'nın Kozan ilçesinde Kızlersekisi köyünde başlayan yangın 5 gündür kontrol altına alınamadı.ManavgatAntalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy'de meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.AksekiAkseki ilçesine bağı olan Kepezbeleni ve Hocaköy köyünde başlayan yangın söndürülemedi.Ortakonuş ilçesinde 29 Temmuz'dan itibaren yayılarak devam eden yangının dördüncü gününde yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.MarmarisTürkiye'nin dört bir yanını saran yangınların başından itibaren devam eden Marmaris yangınında yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.Bu yangınların yanı sıra paylaşılan verilen doğrultusundahakkında pek çok yangının devam ettiği belirtildi.