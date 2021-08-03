En Yüksek Puanlı Üniversiteler ve Bölümleri Nelerdir? 2021 En Yüksek Puanlı Üniversiteler

YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını ardından üniversite adaylarının gözü üniversite tavan puanlarına çevrildi. Tercih dönemi öncesine en düşük puanlı üniversiteler ve en yüksek puanlı üniversiteler arayışı içerisine giren öğrencilere ÖSYM’den yanıt gecikmedi. İşte geçen senenin verileri doğrultusunda en yüksek puanlı üniversiteler ve bölümleri nelerdir? sorusunun cevabı!





En Yüksek Puanlı Üniversiteler Nelerdir?



Üniversite tercihleri öncesine milyonlarca öğrencinin büyük bir merakla sorduğu en yüksek puanlı üniversiteler nelerdir? sorusunun cevabı geçen senenin verileri doğrultusunda cevaplandırılmıştır. Pek çok kişinin merak ettiği Türkiye’nin en yüksek puanlı üniversiteleri ve bölümleri neredeyse her yıl yerini korumaktadır. İşteİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp (İngilizce)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (Bursluİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce)Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce)İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu)Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu)Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)Hacettepe Üniversitesi TıpGalatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fransızca)Hacettepe Üniversitesi TıpYeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa TıpTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu)Koç Üniversitesi Fizik (İngilizce) (Burslu) SAYBoğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce)Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (İngilizce)Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu)Galatasaray Üniversitesi Hukuk FakültesiTobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu)Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Cerrahpaşa TıpOrta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu)Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (İngilizce) (Burslu)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Koç Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Fizik (İngilizce) (Burslu)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (İngilizce)Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)İstanbul Üniversitesi İstanbul TıpOrta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Koç Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAYBahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAYKoç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiKoç Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu)Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıpİstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Burslu)Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BursluÖzyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Ege Üniversitesi Tıp Fakültesiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesiİstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)Koç Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) DİLYeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu)Üniversite adayları 5-13 Ağustos tarihleri arasından ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden 2021 YKS tercihlerini gerçekleştirecek.