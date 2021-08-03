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Dünya yanıyor! Hangi ülkede son durum ne?

Dünya yanıyor! Hangi ülkede son durum ne?

Türkiye geçtiğimiz haftadan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Birçok noktada alevler kontrol altına alınırken Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'teki yangın için mücadele ediyor. Türkiye, yangınları söndürmek için tek yürek olurken dünyada da durum aynı. Başta İtalya, Yunanistan ve ABD olmak üzere peş peşe yangın haberleri geliyor. İşte yangınlarda son durum...

Dünya / 3 Ağustos 2021 Salı 15:10
Dünya yanıyor! Hangi ülkede son durum ne?

Türkiye'yi kahreden orman yangınları, 7'nci gününde devam ediyor. İlk olarak 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, ilerleyen günlerde ise farklı günlerde toplam 144 noktada gerçekleşen orman yangınlarının 10 tanesi, halen kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tüm ekiplerin canla başla mücadele ettiği yangınlara, birçok ülke de destek veriyor. Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok devletten yangın uçağı yardımı yapılırken, yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşımız için taziye mesajları geliyor.

NASA CANLI GÖRÜNTÜLÜYOR


Beş ayrı ilde süren 10 yangın için çalışmalar sürerken dünya genelinde de devam eden yangınlar, küresel alarm seviyesini de üst sıralara çıkardı. İtalya, Yunanistan, Rusya ve ABD başta olmak üzere onlarca ülke, benzer şekilde yangınlarla mücadeleyi sürdürüyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) kurduğu, Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi (FIRMS) isimli veri tabanı, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip ediyor.

FIRMS'de yer alan bilgilere göre güney İtalya, kuzey Yunanistan, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve ABD'de büyük çaplı yangınlar devan ediyor.

İşte dünya genelinde devam eden yangınlarda son durum:

İTALYA


Akdeniz ülkesinin güney bölgeleri, çok sayıda orman yangına teslim olmuş durumda. İtalyan yetkililerden yapılan açıklamalara göre ülkede son 24 saatte 800'den fazla noktada orman yangını meydana geldi.

Sicilya ve Sardinya adaları ile Kalabriya bölgesinde çıkan yangınlarda binlerce hektar arazi kül oldu. Sicilya'da 250, Puglia ve Calabria'da 130, Lazio'da 90, Campania'da 70 ise yangına müdahale edildi.

Sardinya Adası'nda çıkan yangında 20 bin hektar arazi yanarken, binlerce kişi tahliye edildi. Yangınlarda İtalya, AB ülkelerinden de yangın söndürme uçağı talep etti.

YUNANİSTAN


Ülkenin kuzey kısımlarında halen devam eden yangınlarda son 24 saatte 58 noktada yangın meydana geldiği bildirildi.

Ahaia bögesinin yanı sıra Rodos Adası ve Sofulu bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangınlar, yerleşim yerlerine de sıçradı.

Başkent Atina yakınlarındaki Dionisos bölgesindeki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yunan yetkililerin yaptığı açıklamada sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını belirtirken, yeni yangın vakalarının meydana geleceğinin beklendiği uyarısında bulundu.

ABD


Ülkenin batı eyaletlerinde günlerdir devam eden yangınlarda 1.8 milyon hektardan fazla alan küle döndü. Ulusal Yangın İzleme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Kaliforniya eyaletinde Pazar günü başlayan yangınlarda güncel rakam 91'e ulaştı.

Ülkedeki en büyük orman yangını olduğu belirtilen Oregon Bootleg yangını ile Kaliforniya'daki yangınlarında ise şimdiye kadar New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu.

Yapılan açıklamada mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yangınlara neden olduğu belirtilirken, yangın bölgelerindeki vatandaşlara yangın talimatları verildi.

RUSYA


Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir aydan bu yana süren yangınlarda 1 milyon hektarı aşkın alanın küle döndüğü belirtildi.

Ülkenin Yakutistan bölgesinde süren yangınlara ilişkin açıklama yapan Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı, '1 Ağustos itibarıyla 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 115'i Yakutistan'da, 51'i ise İrkutsk bölgelerinde gerçekleşti' ifadelerini kullandı. Bölgede acil durum ilan edildi.


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