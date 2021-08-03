Dolar Neden Düşüyor? Dolar Ne Zaman Yükselecek? Doların Yükseleceği Tarih

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun yaptığı açıklamalara göre yıl sonunda enflasyonun düşmesi ve cari dengenin yükselmesini beklediği belirtildi. Politika faizi ve enflasyon üzerine yorum yapan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun açıklamaları doğrultusunda dolar neden düşüyor? Dolar ne zaman yükselecek? İşte doların düşme sebebi…









Dolar Neden Düşüyor?



Dolar Ne Zaman Yükselecek?



Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz karar alması sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarında beklentilerinin ülke para birimleri üzerindeki baskıyı hafifletmek olduğunu bildirdi. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine baskı kuran dolar düşerek ülkelerin para birimlerinin değerlerinin yükseltilmesi gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banaksı (TCMB) Başkanı Şahap Kavalcıoğlu’nun açıklamaları da dolar neden düşüyor? Sorusunu cevaplandırdı. Bu doğrultuda gerek ABD gerekse Türkiye’de doların düşüşü hakkında yapılan yorumların benzerlik gösterdiği görüldü. Peki,Dolar fiyatlarında meydana gelen ani düşüş sonrasına yatırımcıların pek çoğundanSorusu geldi. Tartışmalara sebep olan soru hakkında pek çok görüş belirtilse de doların tam olarak ne zaman yükseleceği hakkında kesin bir yanıt gerçekleştirilemedi. Doların önümüzdeki günlerde de düşüşünün devam edeceği düşünülüyor.ve ne zaman yükselecek sorularına kesin bir yanıt geldiğinde veriler güncellenecektir.