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Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı!

Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı!

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Güncel / 3 Ağustos 2021 Salı 14:36
Denizli'de askeri kışla yakınında yangın çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı!

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.


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