Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangınlarla ilgili yardıma hazır olduğunu bildiren ülkelere teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.