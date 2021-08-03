Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak? Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı İzle

Yapımcılığını Kanal D’ni yönetmenliğini ise Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği Baht Oyunu’nda heyecan dorukta! Binlerce kişinin heyecanla takip ettiği Baht Oyunu bu akşam 7. Bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölüme saatler kala seyirci sosyal medya hesapları üzerinden pek çok soruyu gündeme getiriyor. Peki, Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı izle…



Baht Oyunu bu akşam Kanal D ekranlarında 7. Bölümü ile seyircisiyle buluşacak. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri seyircinin yoğun ilgisini gören Baht Oyunu yeni bölümde neler olacak? Baht Oyunu 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı





Baht Oyunu Yeni Bölümde Neler Olacak?



Baht Oyunu Saat Kaçta?



Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?



Baht Oyunu Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?

Göçmen Bürosundan Celal Bey’in şirkete gelmesi ile birlikte ortalık karıştı! Ada heyecan yaparken herhangi bir pot kırmamak adına olayların birbirine karışmasına sebep olacak. Gerçeklerin ortaya çıkmaması için Rüzgar ve Ada’nın işbirliği devam ederken Ada artık çabalamaktan yorulması sebebiyle gerçekleri itiraf etmenin eşiğine gelecek. Bora’ya söylediği yalanlardan dolayı büyük pişmanlık duyan Ada, işten ayrılmaya karar verecek. Bora ise Ada’nın aldığı ani karardan ötürü sarsılsa da Ada’ya karşı hislerini belli etmemek adına kendini geri plana çekecek. Ada ise işten ayrılmasının ardından iş arayışı içerisine girecek ve hayallerinin peşinden gitmemesi sonucunda oldukça üzülecek. Peki,Bu akşam 7. Bölümü ile ekranlara gelecek olan Baht Oyunu saat 20.00’da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacakBaht Oyunu 8. Bölüm fragmanı dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünün ardından seyirciyle paylaşılacak.veoruları bölümün ardından kesinlik kazanacak.Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı Baht Oyunu dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer almaktadır. İşteAytaç Şaşmaz / BoraCemre Baysel / AdaAltan ErkekliAslı Sümen /Tuğçeİdris Nebi Taşkan / RüzgarHande SubaşıTuğba Çom Makar / NergisFunda İlhanOzan Dağgez / EvrenBaht Oyunu bu akşam saat 20.0’da Kanal D ekranlarında!