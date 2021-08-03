Altın Neden Düşüyor? Altın Ne Zaman Yükselecek? İşte Altının Yükseleceği Tarih

Altın fiyatları yüksek seviyelerde uzun süre bulunmasının ardından ani bir düşüş ile sarsıldı! Ani düşüşün gelmesiyle birlikte şu an mayıs seviyesine oranla aynı seviyeye gelindiği görüldü. Binlerce altın satıcısının merak ettiği altın neden düşüyor? Sorusu ise uzmanlar tarafından cevaplandırıldı. Peki, altın neden düşüyor? Altın ne zaman yükselecek?
Altın fiyatları uzun süren yükselişi sonrasında aniden düşüşe geçti. Beklenmedik düşüş pek çok yatırımcıyı derinden etkilerken çeşitli tartışmaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Peki, birbirinden farklı tartışmalara sebep olan altın neden düşüyor? Altın ne zaman yükselecek? İşte güncel altın fiyatları