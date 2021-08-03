Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Ağız kokusunun geçmesi için ne tüketilmeli?

Ağız kokusu çoğu zaman utanç verici bir durum olsa da aslında bir rahatsızlık olarak adlandırılır. Piyasada bulunan sakız, gargara, şeker gibi birçok ürün bu sorunu yaşayan insanlar için üretilmiş olsa da, bu ürünlerin çoğu sadece geçici çözüm sunar. Ağız kokusu, gıdalar ya da yetersiz ağız hijyeni nedeniyle oluşmuyorsa, bu sorunun altında farklı bir tıbbi neden olabilir. Peki ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Sizler için ağız kokusuna geçirecek yöntemleri yazdık.





Ağız Kokusu Neden Olur?



Ağız Kokusu Nasıl Geçer?



Ağız Kokusu Nasıl Tedavi Edilir?



-İçki ve sigara tüketimi de ağız kokusuna neden olabilmektedir.-Tükürük azlığı, tükürük bezleri ile ilgili rahatsızlıklar, daima ağızdan nefes alıp vermek ağız kokusu nedenleri arasında gösterilebilir.-Karaciğer hastalıkları da örneğin karaciğer yetmezliği gibi durumlar ağız kokusuna sebep olur.-Düzenli bakım yapılmayan damak protezler de ağız kokusuna sebebiyet verebilir.-Diş eti hastalıkları ve dişlerde çürükler ve bu gibi ağız bakım kusurları de ağız kokusuna sebebiyet vermektedir.-Ağız içerisinde, dil üzerinde veya diş aralarında kalan artık yiyecek artıklarının ağız içinde bulunan bakteriler vasıtasıyla kötü koku oluşmasına neden olur.-Akciğer enfeksiyonları ve sinüs kanallarında oluşmuş olan enfeksiyonlar da ağız kokusu oluşturabilir.-Başta Böbrek yetmezliği olmak üzere böbrek rahatsızlıkları da ağız kokusu kaynağı olabilmektedir.Sadece evde değil dışarıda ya da iş yerinde yemek yedikten sonra kullanmak için yanınızda bir diş fırçası bulundurmalısınız. Özellikle yemeklerden sonra, günde en az iki kez florür içeren bir diş macunu kullanarak fırçalama yapmalısınız. Antibakteriyel özelliklere sahip diş macunlarının kötü kokuları azalttığı çalışmalarca gösterilmiştir.Doğru diş ipi kullanmak, yemek parçacıklarını ve plakları dişlerinizden uzaklaştırır ve kötü nefesi kontrol etmeye yardımcı olur.Dil de dişler gibi bakterileri barındırır, bu yüzden dikkatlice fırçalamak kokuları azaltabilir. Sigara kullananlar ya da ağız kuruluğu yaşayanlar bakteriler tarafından kaplanmış bir dile sahip olmaya daha yatkındırlar, bu nedenle bu tür kişilerin özel bir dil kazıyıcı kullanmasında fayda vardır. Bunun haricinde dahili dil temizleyicisi olan bir diş fırçası da kullanılabilir.Köprü veya takma diş takıyorsanız, en az günde bir kez veya diş hekiminizin belirttiği sıklıkta ve şekilde temizliğini yapmalısınız. Diş hekiminiz size en iyi temizlik ürünlerini önerebilir.Ağzınızı nemli tutmanız gerekir, bunun için tütün ürünlerinden uzak durup daha fazla su tüketebilirsiniz. Daha kuru bir ağza yol açabilecek kahve, alkolsüz içecekler veya alkol gibi içecekleri sınırlandırmalısınız. Tükürükleri uyarmak için şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz. Kronik ağız kuruluğu için, diş hekiminiz veya doktorunuz, tükürük akışını uyaran yapay bir preparat veya oral bir ilaç verebilir.Ağız kokusuna neden olabilecek soğan ve sarımsak gibi yiyeceklerden kaçınmak ağız kokusunu azaltır. Aynı şekilde çok şekerli yiyecekler yemek de ağız kokusuyla bağlantılı bulunmuştur.Her üç ila dört ayda bir diş fırçanızı değiştirmeyi unutmayın.Diş hekiminize düzenli aralıklarla (genellikle yılda iki kez) dişlerinizi veya takma dişlerinizi muayene ettirip temizletebilirsiniz.Genel olarak ağız kokusunun temelinde ağız içindeki bakterilerin yoğunlaşması problemi yatmaktadır. Bakteriler ise diş taşının ve yemek kalıntılarının mevcut olduğu ağızlarda yoğun olarak barınmaktadır. Ağız kokusu problemi çeken bireylerin muhakkak ama muhakkak profesyonel destek almasını öneriyoruz; çünkü tedavi edilebilir problemdir ve hem sosyal hem fizyolojik tahribatı önlemek için klinik destek alınmalıdır. ağız içinde diş taşı ya da çürük mevcutsa klinik tedaviler uygulanmalıdır.venelerdir sorularının yanıtını sizler için yazdık. Daha fazla bilgi için takipte kalabilirsiniz!