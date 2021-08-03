3 Ağustos Salı Türkiye'nin Tokyo 2020 Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Program

Olimpiyat heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 11. Gününü yaşıyor. Her olimpiyat döneminde olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz sahalara çıkacak. 3 Ağustos 2021 günü ekrana gelecek olan karşılaşmalarda oldukça güçlü bir mücadeleye şahit olacağız. İşte 3 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!