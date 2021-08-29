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Ümraniye’de İETT otobüsü arıza yaptı

Ümraniye’de İETT otobüsü arıza yaptı

İçerisinde bulunan yolcuların tahliye edildiği otobüs, yol kenarına çekilirken, megakentte neredeyse her gün yaşanan arıza kaynaklı ulaşım aksamasına bir an önce çözüm bulunması isteniyor.

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 10:31
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 10:43
Ümraniye’de İETT otobüsü arıza yaptı

Yine İstanbul, yine İETT otobüsü…

Bu kez adres Ümraniye…

Seyir halindeyken arıza yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT'ye ait otobüs, yol kenarına park etti.

YOLCULAR BU KEZ İTMEDİ

İçerisindeki yolcular, bu kez otobüsü itmese de tahliye edildi.

Otobüsün kaç saatlik bir süre aralığında tamir edildiği bilinmezken, son günlerde yaşanan krizlere de bir yenisi daha eklenmiş oldu.



İSTANBULLULAR BEZDİ

Sık sık arıza veren İETT otobüsleri, artık İstanbulluları canından bezdirdi.

Bakımsızlıktan dolayı bu araçlardan neredeyse her gün en az 1 tanesinin yolda kaldığı belirlenirken, İBB'ye şikayet dilekçelerinin yağdığı öğrenildi.

ULAŞIM AKSIYOR, İBB'DEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Ulaşımda ciddi bir aksamaya neden olan araçlarla ilgili bir an önce çözüm bulunması isteniyor.

İBB ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.



KEMAL KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'Yİ CHP'Lİ BELEDİYELER GİBİ YÖNETECEĞİZ

CHP yönetimindeki; İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan benzer sorunlar akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini getiriyor.

CHP Lideri, iktidara gelmeleri durumunda CHP'li belediyeler gibi Türkiye'yi yöneteceklerini söylüyor.

'CHP'Lİ BELEDİYELER OLMASA KAOS ÇIKAR'

Her fırsatta CHP'li belediyeleri öven Kemal Kılıçdaroğlu, “Varolan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP'li belediyeler olmasa Türkiye'de gerçekten ciddi bir kaos çıkar.' ifadelerini de kullanmıştı.


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