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Selzedelerden Bakan Soylu'ya sevgi seli: İlk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor

Selzedelerden Bakan Soylu'ya sevgi seli: İlk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde incelemelerde bulundu. Köy sakinleri Bakan Soylu'nun ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor” dedi

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 21:08
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 21:12
Selzedelerden Bakan Soylu'ya sevgi seli: İlk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açan selin ardından hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri, yardım ve destek faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakan Kurum sel mağdurlarının yeni dükkanlarının bir sene içinde teslim edileceğini duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde, bakanlıklara ait birimler, bölgedeki yaraların sarılması için ilk günden bu yana özveriyle görev yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun selden etkilenen bir diğer ilçesi Çatalzeytin'de de incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Çatalzeytin'e bağlı Yunuslar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleri, Soylu'yu “Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir İçişleri Bakanı köyümüzü ziyaret ediyor” diye teşekkür ederek uğurladı.


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