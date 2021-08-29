Sebze ve meyve fiyatında manipülasyona geçit yok! Skandal görüntülerden sonra bakanlık harekete geçti...

Vatandaşlar, 'Sebzeler çöpe atılıyor. Bu büyük bir israftır. Ucuza ürün satılmasın diye döküyorlar. Yazıklar olsun!' şeklinde tepkisini dile getirdi.



Sosyal medyada yayımlanan videoların ardından Ticaret Bakanlığı görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçti. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'ne konunun araştırılması için talimat veren bakanlık, sebzeleri çöpe döken ilgili şirketi tespit etti.



FİRMAYA CEZA KESİLECEK



Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yer alan bir sebze halinde kabakların çöp kamyonuna atılma görüntüsüne ilişkin, 'Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir' ifadesini kullandı.







Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre, dün sabah konuyla ilgili denetim elemanları sahaya gönderildi. Konuyu araştırman denetim elemanları ilgili firmayı tespit etti.



Firma, söz konusu videonun Kurban Bayramı sonrasında çekildiğini iddia ederek, sebzelerin çürüdüğünü ve o nedenle döküldüğünü söyleyip kendini savundu. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirten bakanlık yetkilileri, 'Araştırma devam ediyor.







Bu firmanın başka ürünleri çöpe döküp dökemediği de incelenecek. Mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilmesi durumunda para cezası uygulanacak' diyor.