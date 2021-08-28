Ordu’nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

Ordu'nun Korgan ilçesi Tepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki çocuk tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini tabanca ile öldürdü, babasını ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Eğlence Mevkiinde meydana geldi. Bir aile arasında çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuk babasının tabancası ile ateş açtı.



3 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ AĞIR YARALI



Olayda annesi, anneannesi ve ağabeyi isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı. Komşuların ihbarı ile mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.





