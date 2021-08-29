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Ordu'da fındık toplama dehşeti! Ailesini katleden çocuğun ilk ifadesi: Annem bana kötü davranıyor avukat istiyorum

Ordu'da fındık toplama dehşeti! Ailesini katleden çocuğun ilk ifadesi: Annem bana kötü davranıyor avukat istiyorum

Ordu Korgan'da dün ailesiyle fındık toplama yüzünden tartışan 14 yaşındaki F.Y., annesi Rahime, abisi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldürdü. Babası Cemalettin Yalpı'yı ise ağır yaraladı. Gözalatında verdiği ilk ifadesi ortaya çıkan F.Y. annesinin kendisine kötü davrandığını psikolojik baskı gördüğünü söyledi ve avukat talebinde bulundu.

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 12:49
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 12:56
Ordu'da fındık toplama dehşeti! Ailesini katleden çocuğun ilk ifadesi: Annem bana kötü davranıyor avukat istiyorum

Olay, dün Korgan'ın Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. F.Y., iddiaya göre, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı.

Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı'yı da yaraladı.

4 YAŞINDAKİ KARDEŞ KAÇARAK KURTULDU

Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen'in (4) ise kaçarak olaydan kurtulduğu belirtildi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.

'ANNEM BANA KÖTÜ DAVRANIYOR'

Gözaltına alınan F.Y.'nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Avukat talebinde bulunan F.Y.'nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi.

Üzerine atılı suçlamayı anladığını ifade eden F.Y.'nin, 'Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor.

Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan'a geldik. Ben Korgan'ı pek sevmiyorum.

Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı' dediği öğrenildi.

Öte yandan olayda hayatı kaybeden aile fertleri ise, bugün Korgan ilçesinde toprağa verilecek.


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