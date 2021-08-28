CHP Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu için hazırladığı video çalıntı çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, dün sosyal medya hesabından 'Sevgi; bazıları için 17 harflidir' notuyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek bir video yayımlamıştı.



Videoda, Kılıçdaroğlu'na sevgisini gösterenlere yer verilmişti. Ancak, videonun müziğiyle, sloganıyla ve kullanılan görüntüleriyle çalıntı olduğu ortaya çıktı.



Digitürk'ün dokuz yıl önce hazırladığı reklam videosu, olduğu gibi CHP tarafından kullanıldı. 'Aşk bazıları için altı harflidir' sloganı 'Sevgi; bazıları için 17 harflidir' olarak değiştirildi.



Müzik de olduğu gibi kullanıldı. Digitürk'ün kullandığı Samsunspor'lu çocuğun görüntüsü de kesilerek videoya yerleştirildi.