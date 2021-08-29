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Bakan Çavuşoğlu'ndan göç sorunuyla ilgili açıklama: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir

Bakan Çavuşoğlu'ndan göç sorunuyla ilgili açıklama: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir

Türkiye, Afganistan'da yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir göç sorunuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin bu konudaki tutumu net olurken, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir." dedi.

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 19:05
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 19:10
Bakan Çavuşoğlu'ndan göç sorunuyla ilgili açıklama: İlave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak açıklamalarda bulunuyor. Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, 'Biz Türkiye olarak göç konusunda ahlaki ve insani sorumluluklarımızı yeterince yerine getirdik. Bizim artık ilave bir mülteci yükü kaldırmamız söz konusu değildir.' dedi.


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