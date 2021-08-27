ASRİAD Ankara'da Mustafa Hamarat güven tazeledi

ASRİAD Genel Başkan Yardımcıları Cemil Yıldız ve Muhammed Yumakgil ile Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Şahin Uruç ve İsmail Hakku Kuran'ın da katıldığı 2'nci Olağan Genel Kurulda ilk olarak Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Muhammed Yumakgil'in Divan Başkanlığı'na seçilmesini müteakip Genel Kurul gündemi ele alındı.



Genel Kurul'da bir konuşma yapan Şube Başkanı Av. Mustafa Hamarat, 2019 yılının Temmuz ayında kurulan ASRİAD Ankara şubesinin 2 yıl içinde yapmış olduğu çalışmalar ve kat ettiği yola ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Bu süre içerisinde çok sayıda yeni üyeyi bünyelerine kattıklarını anlatan Mustafa Hamarat, ASRİAD'ın misyon ve vizyonuna uygun olarak üyelerinin bilhassa ticari alanda büyümeleri ve gelişmeleri için çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyledi. Ülkemizin bilhassa son dönemde ihracat alanında gösterdiği gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getiren Av. Mustafa Hamarat, üyelerini ihracata yönlendirmek adına Genel Merkez teşkilatı ile istişare ederek kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde her türlü çabayı göstereceklerinin altını çizdi.







ASRİAD Genel Başkan Yardımcısı Cemil Yıldız ise Ankara şubesinin yapmış olduğu çalışmalara büyük önem verdiklerini ve dikkatle takip ettiklerini belirterek Şube Başkanı Mustafa Hamarat ve Yönetim Kurulu’nun yaptığı çalışmalarla çıtayı her yıl daha yükseğe taşıdığını ifade etti. Yeni dönemde de Mustafa Hamarat ve ekibine büyük güven duyduklarının altını çizen Yıldız, şube başkanı başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna başarılar diledi.



Genel Kurula tek aday olarak katılan Av. Mustafa Hamarat, yapılan seçimde teşkilat mensuplarının tamamının oyunu alarak yeniden şube başkanlığına seçildi.







Oluşturulan Yönetim Kurulu listesinde ise şu isimler bulunuyor:



Şube Başkanı Mustafa Hamarat, Abdülkadir Sarıbay, İlkay Güngör Zengin, İsmail Erdem, Metin Kal, Metin Pile, Mustafa Pınar, Ömer Dağlar, Ömer Karakuş, Burhan Birbilen, Mecit Oymak, Mehmet Hatipoğlu, Haydar Özkök, Özay özen, Cihan Balcı, Yekda Gökçe, Mehmet Fatih Arslaner, Haşim Yerlikaya, Hüseyin İder, Orhan Şahin.











Kaynak : AA

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