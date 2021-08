30 Ağustos Pazartesi bankalar açık mı 2021? 30 Ağustos Banka Çalışma Saatleri 30 Ağustosta Bankalar Açık mı

30 Ağustos Zafer Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak olan Zafer Bayramı'na sayılı günler kala bankaların, noterlerin, eczanelerin ve kargoların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos pazartesi bankalar açık mı? İşte 30 Ağustos bankaların çalışma saatleri…





30 Ağustos'ta Bankalar Çalışıyor mu?



30 Ağustos Resmi Tatil mi?



30 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ NOTERLER VE BANKALAR AÇIK MI?



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?



Yurdun dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü heyecanı başladı. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Zafer Bayramı ilan edilen bu özel günde pek çok kamu çalışanı resmi tatil gerçekleştirecek. Ancak 30 Ağustos 2021 tarihinde resmi kurumlarda işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar Zafer Bayramı'nda bankaların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Vatandaştan gelen '' sorusu cevaplandırıldı.Resmi tatiller arasında bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda her sene olduğu gibi bu sene de bankalar faaliyet gerçekleştirmeyecek. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre pazartesi günü gerçekleştirilmesi gereken bankacılık işlemlerinin 27 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilmesi gerekecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar tüm gün kapalı olacak.Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı, Pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos'un her yıl resmi tatil sayılması sebebiyle bu yıl da 30 Ağustos Pazartesi günü tatil olarak ilan edildi. Bu sebeple Pazartesi gününe gelen resmi tatille birlikte vatandaşlar üç günlük tatil yapma fırsatını elde edecekler. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatiller içerisinde yer alması sebebiyle 30 Ağustos pazartesi günü PTT'ler, noterler, kargolar gibi resmi kurumlar kapalı olacaklar.30 Ağustos Cuma günü bankalar ve noterler kapalı olacak.30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos tarihinde kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar gerçekleştiriliyor. Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleştirildiği için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. Bu kurtuluşun ardından 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alınmasının temsili olmuştur. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi ismiyle kutlanan 30 Ağustos, Türkiye'de 1926 tarihinden itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.Resmi açıklamalara göresorusu bu şekilde cevaplandırılmıştır.