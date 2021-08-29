30 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın son mücadelelerini gerçekleştirecek. Her olimpiyat sezonunda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz sahalara çıkacak. 29 Ağustos 2021 günü ekrana gelecek olan karşılaşmalarda oldukça güçlü bir mücadeleye şahit olacağız. İşte 29 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!