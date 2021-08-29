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30 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

30 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

Tokyo 2020 Paralimpik heyecanı devam ederken bugün milli sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın son mücadelelerini gerçekleştirecek. Her olimpiyat sezonunda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da birbirinden farklı alanlarda onlarca sporcumuz sahalara çıkacak. 29 Ağustos 2021 günü ekrana gelecek olan karşılaşmalarda oldukça güçlü bir mücadeleye şahit olacağız. İşte 29 Ağustos 2020 Tokyo Olimpiyatları ve bugün Tokyo Olimpiyatlarında hangi karşılaşmalar var sorusunun yanıtı!

Ekleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 11:54
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 12:00
30 Ağustos Pazar Türkiye'nin Tokyo 2020 Paralimpik Programı Tokyo 2020 Olimpiyatları Günün Programı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda heyecan dorukta! Olimpiyat oyunlarının son günlerine gelinmişken bugün birbirinden farklı alanda pek çok sporcumuz müsabakalara çıkacak. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında bugün hangi müsabakalar var? İşte Türkiye 29 Ağustos Pazar Tokyo 2020 Paralimpik oyunları programı

29 Ağustos 2021 Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları Günün Programı


ATLETİZM
Kadınlarr T11 1500M ELEMELER
03.39 Havva Elmalı
Kadınlar T53 800M ELEMELER
04.45 Hamide Doğangün
Kadınlar T54 800M ELEMELER
04.57 Zübeyde Süpürgeci
Kadınlar F20 Gülle Atma -Final
13.00 Mihriban Korkmaz

OKÇULUK
Kadınlar W2 Makaralı Yay Bireysel Son 16
04.08 Sevgi Yorulmaz
Makaralı Yay Açık Sınıf Çeyrek Final
121.0 Makaralı Yay Karışık Takım

JUDO
Kadınlar 70KG Son 16
04.30 Raziye Uluçam

TS BASKETBOL
Erkekler B Grubu
05.15 Türkiye Kolombiya

HALTER
07.00 Kadınlar -73 KG FİNALLER
07.00 Sibel Cam



29 Ağustos 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları günün programı TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında gün boyunca yayınlanacak.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları


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