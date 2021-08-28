Osman Gökçek'ten bomba analiz; Millet İttifakı çatırdıyor!

Osman Gökçek, eski İyi Parti'li Ümit Özdağ'ın yeni partisi olan Zafer Partisi'nin kuruluş programını CHP'li Mansur Yavaş'a bağlı Anfa'da gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Gökçek, CHP'li Yavaş'ın partisiyle ittifak içerisinde olan İyi Parti'yle kanlı bıçaklı olan Ümit Özdağ'a böyle bir yardımda bulunmasını mercek altına aldı ve CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin ne yapacağının merak konusu olduğuna dikkat çekti. İşte o analiz tweeti...





