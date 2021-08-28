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Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti

Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti. Devlet Konuk Evi "Villa Gorica"da gerçekleştirilen kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Ekleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:09
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:11
Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek temaslarının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in davetine icabetle geldiği Karadağ'da temaslarına devam ediyor.Karadağ'da resmi törenle karşılanmasının ardından Karadağlı mevkidaşı Djukanovic ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ile bir araya geldi.Devlet Konuk Evi olan Villa Gorica'daki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
 
 
BECIC'I KABUL ETTİ
Karadağ'da temaslarına devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Becic'i kabul etti.
 
 


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