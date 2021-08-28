28 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu

Salgın başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün corona virüsü testi uygulanan 17 bin 912 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise merak konusu olarak 28 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor. 28 Ağustos korona tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri.