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28 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu

28 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu

Salgın başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün corona virüsü testi uygulanan 17 bin 912 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise merak konusu olarak 28 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor. 28 Ağustos korona tablosu ile birlikte bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat verileri.

Ekleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:08
Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:11
28 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla 2020 Mart ayından bu yana kamuoyuna duyurulan 28 Ağustos koronavirüs tablosu detayları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "28 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor.
 
28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı son dakika 28 Ağustos koronavirüs tablosu verileri açıklandı. Bakanlık tarafından duyurulan bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri şöyle;



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