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Vergi ve cezaları kapsayan yapılandırma 1 ay uzatıldı

Vergi ve cezaları kapsayan yapılandırma 1 ay uzatıldı

Edinilen son dakika bilgisine göre bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme 31 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı. Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri, 30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları gibi birçok kalemde borcun yapılandırılabildiği ve 36 ayda ödeme imkanı olan yapılandırmaya ilişkin bilgiler...

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:24
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:32
Vergi ve cezaları kapsayan yapılandırma 1 ay uzatıldı

Alınan son dakika kararına göre 'Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme 31 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı'

İşte ayrıntılar:

SON DAKİKA 31 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN 1 AY DAHA UZATILDI

Vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırma başvuruları sürüyor. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu çerçevesindeki borçlar için vatandaşların, 31 Ağustos'a kadar başvurması ve borcunun ilk taksitini de 1 Kasım'a kadar ödemesi gerekiyordu. Alınan yeni kararla bu süre 1 ay daha uzatılmış oldu.

Yapılandırma kapsamında vatandaşın borçlarından faizden taksite birçok avantaj ile kurtulmasına olanak tanıyan düzenlemeyle ilgili belirlenen başvuru süresi 1 ay daha uzamış oldu. İşte son başvuru tarihi, yapılandırma kapsamına alınan borçlar ve ilk taksit gününe dair detaylar.

BORÇ NİSAN AYINDAN ÖNCE KESİNLEŞMİŞ OLMALI

Yapılandırma kanunu düzenlemesi Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsıyor.

36 AYDA ÖDEME İMKANI

Yapılandırmadan faydalananlara; borçlarını ikişer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkânı sunuluyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaş, borcunu 36 ayda ödüyor.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Yapılandırma çerçevesinde değerlendirilen birçok borç kalemi var. Bunlar şu şekilde sıralandı:

Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri, 30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, öğrenci kredileri gibi birçok borç, yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.


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