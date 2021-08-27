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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehmetçik Afganistan'dan döndü

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehmetçik Afganistan'dan döndü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 21:49
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 21:50
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Mehmetçik Afganistan'dan döndü

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapan TSK personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

TAHLİYELER TAMAMLANDI: ÜLKENİZE HOŞ GELDİNİZ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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