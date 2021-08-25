USD (Alış - Satış) : 8,36 - 8,37 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,85
Ana Sayfa.
Güncel
Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez Neden Öldü? Adını Feriha Koydum Rıza Son Yolculuğuna Uğurlanıyor!

Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez Neden Öldü? Adını Feriha Koydum Rıza Son Yolculuğuna Uğurlanıyor!

Adını Feriha Koydum dizisi ile herkesin Rıza Yılmaz olarak tanıdığı Metin Çekmez hayatını kaybetti! 1962 yılında tiyatro ile başladığı oyunculuk kariyerine 2015 yılına kadar devam eden Çekmez, geçirdiği hastalık sebebiyle hayata veda etti. Peki, ünlü oyuncu Metin Çekmez kimdir? Metin çekmez neden öldü? Adını Feriha Koydum Rıza Yılmaz öldü mü?

Ekleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:21
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:49
Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez Neden Öldü? Adını Feriha Koydum Rıza Son Yolculuğuna Uğurlanıyor!

Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha'nın babası Rıza karakterine hayat veren Metin Çekmez hayatını kaybetti. Pek çok kişinin Rıza Yılmaz olarak hafızasına kazınan Metin Çekmez'in ölüm haberinin gelmesi üzerine sevenleri yasa boğuldu. Acı haber sonrasında Metin Çekmez'in kim olduğunu merak edenler ise Metin Çekmez kimdir? ve Metin Çekmez neden öldü? Soruların araştırmaya başladı. Peki, Metin Çekmez kimdir? 

Metin Çekmez Kimdir?


26 Temmuz 1945 yılında dünyaya gelen Metin Çekmez, uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdürüyordu. Dizi, film ve tiyatro oyunları ile pek çok kişinin sevdiği isimlerden birisi olan Metin çekmez, usta çırak ilişkisi ile yetişerek dev oyuncular arasına girmeyi başardı. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadro alan oyuncu Metin Çekmez, son 6 yıldır hastalığı sebebiyle dizi, film ve tiyatro oyunlarından uzak duruyordu. Ünlü oyuncudan bugün gelen son dakika haberi ise Metin Çekmez'in sevenlerini yasa boğdu. Hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenilen oyuncunun sevenleri Metin Çekmez öldü mü? sorusunun cevabını araştırıyor. Elde edilen son dakika bilgilerine göre Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 tarihinde hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Peki, Metin Çekmez neden öldü?



Metin Çekmez Öldü mü?


Metin Çekmez, 2015 yılında yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle 6 yıldır tedavi görüyordu. 25 Ağustos 2021 yılında kanser hastalığı için tedavi gördüğü Aydın'da hayatını kaybetti.
Metin Çekmez'in Oynadığı Dizi ve Filmler Nelerdir?

İşte usta oyuncu Metin Çekmez'in oynadığı dizi ve filmler;


Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt (tv filmi) - 2004

Baba (dizi) - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin (film) - 1999

Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991

Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar : Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş -1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez – 1972

Metin Çekmez'in Oynadığı Tiyatrolar Nelerdir?


ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI


1962 - Hamlet

1965 - Kurt

1967 - Cyrano de Bergerac

1967 - Othello

1975 - Tatar Ramazan

1983 - Macbeht

1989 - Ağrı Dağı Efsanesi

1990 - Theope

1998 - Koca Sinan

2000 - Önce İnsan

2001 - Sabaha Az Kala

2002 - Kuş Opearsyonu

2003 - Kanlı Nigar

2007 - Eskici Dükkanı



Adını Feriha Koydum dizisi ile hafızalara kazınan ve pek çok kişinin sevdiği oyunculardan olan Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetti. 6 yıldır kanser hastalığı ile savaşan ünlü oyuncu Metin Çekmez'in Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. İşte Metin Çekmez'in biyografisi

Adını Feriha KoydumMetin Çekmez Kimdir?Metin Çekmez Öldü Mü?Metin Çekmez Neden Öldü?Adını Feriha Koydum Rıza Öldü Mü?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı