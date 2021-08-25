Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez Neden Öldü? Adını Feriha Koydum Rıza Son Yolculuğuna Uğurlanıyor!

Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha'nın babası Rıza karakterine hayat veren Metin Çekmez hayatını kaybetti. Pek çok kişinin Rıza Yılmaz olarak hafızasına kazınan Metin Çekmez'in ölüm haberinin gelmesi üzerine sevenleri yasa boğuldu. Acı haber sonrasında Metin Çekmez'in kim olduğunu merak edenler ise Metin Çekmez kimdir? ve Metin Çekmez neden öldü? Soruların araştırmaya başladı. Peki, Metin Çekmez kimdir?
Metin Çekmez Kimdir?
26 Temmuz 1945 yılında dünyaya gelen Metin Çekmez, uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdürüyordu. Dizi, film ve tiyatro oyunları ile pek çok kişinin sevdiği isimlerden birisi olan Metin çekmez, usta çırak ilişkisi ile yetişerek dev oyuncular arasına girmeyi başardı. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadro alan oyuncu Metin Çekmez, son 6 yıldır hastalığı sebebiyle dizi, film ve tiyatro oyunlarından uzak duruyordu. Ünlü oyuncudan bugün gelen son dakika haberi ise Metin Çekmez'in sevenlerini yasa boğdu. Hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenilen oyuncunun sevenleri Metin Çekmez öldü mü?
sorusunun cevabını araştırıyor. Elde edilen son dakika bilgilerine göre Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 tarihinde hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Peki, Metin Çekmez neden öldü?
Metin Çekmez Öldü mü?
Metin Çekmez, 2015 yılında yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle 6 yıldır tedavi görüyordu. 25 Ağustos 2021 yılında kanser hastalığı için tedavi gördüğü Aydın'da hayatını kaybetti.
Metin Çekmez'in Oynadığı Dizi ve Filmler Nelerdir?
İşte usta oyuncu Metin Çekmez'in oynadığı dizi ve filmler
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Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014
20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013
Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012
Leyla'nın Evi - 2012
Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011
Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006
Kuşdili - 2006
Büyük Buluşma - 2006
Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005
Yürek Çığlığı - 2004
Zümrüt (tv filmi) - 2004
Baba (dizi) - 2003
Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000
Güvercin (film) - 1999
Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996
İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
Zirvedekiler - 1993
Süper Baba - 1993
Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992
Siyabend-ü Xece - 1991
Sis : Zülfü Livaneli - 1987
Kurtar Beni - 1987
Kurbağalar : Şerif Gören - 1985
Atla Gel Şaban - 1984
Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984
Firar - 1984
Boşver Arkadaş -1974
Yalancı Yarim - 1973
Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez – 1972
Metin Çekmez'in Oynadığı Tiyatrolar Nelerdir?
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
1962 - Hamlet
1965 - Kurt
1967 - Cyrano de Bergerac
1967 - Othello
1975 - Tatar Ramazan
1983 - Macbeht
1989 - Ağrı Dağı Efsanesi
1990 - Theope
1998 - Koca Sinan
2000 - Önce İnsan
2001 - Sabaha Az Kala
2002 - Kuş Opearsyonu
2003 - Kanlı Nigar
2007 - Eskici Dükkanı
Adını Feriha Koydum dizisi ile hafızalara kazınan ve pek çok kişinin sevdiği oyunculardan olan Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetti. 6 yıldır kanser hastalığı ile savaşan ünlü oyuncu Metin Çekmez'in Aydın'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. İşte Metin Çekmez'in biyografisi
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