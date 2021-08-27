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MEB'den flaş açıklama! Öğretmenlik için başvuru yapabilecekler

MEB'den flaş açıklama! Öğretmenlik için başvuru yapabilecekler

MEB: Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecek.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:28
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:38
MEB'den flaş açıklama! Öğretmenlik için başvuru yapabilecekler

: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek, MEB ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirdiği hatırlatıldı.

Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yüksek öğretim kurumunda, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programının açılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti.'


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