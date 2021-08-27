Konya'da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.



Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



