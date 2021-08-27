USD (Alış - Satış) : 8,36 - 8,37 EURO (Alış - Satış) : 9,84 - 9,85
Ana Sayfa.
Güncel
Konya'da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Konya'da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Konya'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ie yaralandı.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:35
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 09:48
Konya'da patlayıcı yüklü tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı