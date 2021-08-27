İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in gezisinde yine tansiyon yükseldi!

Doğal afetlerden çıkar sağlamaya çalışan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, siyasi turunda yine halk ile gerginlik yaşadı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti.



Afet bölgesinde yaralar sarılırken siyasi çıkar peşinde koşan İYİ Partililer çirkin sloganlar atmaya başladı.







O sırada alanda bulunan yaşlı bir adam atılan sloganlara tepki gösterdi.



Yaşlı adam polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.



