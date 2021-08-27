Henüz tanıtılmayan iPhone 13 modellerine zam geldi

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında en çok merak edilen konuların başında ise fiyatlandırma geliyor.



Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerinde rakiplerinden daha yüksek bir fiyat politikası benimsiyor.



En son gelen bilgiler, Apple'ın iPhone 13 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarını, mevcut iPhone 12 modellerinin seviyesinde tutacağını gösteriyordu. Ancak işler biraz değişti.



İŞLEMCİ FİYATLARINA ZAM

iPhone'larla ilgili ortaya attığı iddialarla gündeme gelen DigiTimes, dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC'nin işlemci fiyatlarına yüzde 20'ye varan zamlar yaptığını söylüyor.



Bu durum, Apple'ın A15 Bionic işlemcilerinin daha pahalıya mal olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle iPhone 13 modelleri, zamlı fiyatlardan satışa sunulabilir.



Öte yandan DigiTimes, TSMC'nin yaptığı zamların doğrudan tüketiciye yansımayacağını ve iPhone 13 serisinde yüzde 3-5 aralığında bir fiyat artışı olacağını iddia ediyor.



ABD'li şirket, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 12 modellerinde fiyat artışı olmaması için kutudan şarj adaptörünü çıkarmak zorunda kalmıştı.



Phone 13 modellerinde gelişmiş kamera sensörleri ve ekran teknolojileri kullanacak Apple'ın nasıl bir fiyat politikası benimseyeceği herkes tarafından merak ediliyor.