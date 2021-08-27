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Ekşi Sözlük (Çöplük) milletin iradesine saygı duymuyor! 'Sokak' çağrılarının ardından şimdi de Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

Ekşi Sözlük (Çöplük) milletin iradesine saygı duymuyor! 'Sokak' çağrılarının ardından şimdi de Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük (Çöplük), milletin iradesini hedef alan büyük bir skandala imza attı... Daha önce alenen ayaklanma çağrısı yapılan, İslam'a ve Müslümanlara hakaret dolu içerik yayınlanan, LGBT sapkınlığı dayatılan, PYD-PKK-YPG güzellemesi yapılan ve bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler düzülen portalda şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a açıktan ölüm tehdidi yapıldı. Ekşi Sözlük'ün kontrol edilemez bir hal alarak skandal başlıklar altında nefret kusması toplum nezdinde de büyük bir tepkiyle karşılandı. Yaşanan gelişmeler sonrasında 'Ekşi Sözlük kapatılsın' çağrıları bir kez daha gündeme geldi.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 00:16
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 00:17
Ekşi Sözlük (Çöplük) milletin iradesine saygı duymuyor! 'Sokak' çağrılarının ardından şimdi de Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

Provokatif yayınları, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerle sokakları karşıtırma peşinde olan Ekşi Sözlük isimli çöplük, haddini aşan büyük bir skandala imza attı.

Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, geçtiğimiz günlerde yaptığı iç savaş çağrısının ardından bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı.

Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının %52'sinin oyunu alarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başkomutanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yapılan bu alçak paylaşım sonrası 'Ekşi Sözlük kapatılsın' çağrıları bir kez daha gündeme geldi.


EKŞİ ÇÖPLÜK'TEN AYAKLANMA ÇAĞRISI

Muhalefetin propagandasını yapan 'Ekşi' Çöplük, geçtiğimiz günlerde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığını gündeme sokarak darbe çağrısı yapmıştı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.


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