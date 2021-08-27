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Bombalı saldırı ve birçok eylemin planlayıcısıydı! Turuncu kategorideki Lilit Amed böyle yakalandı

Bombalı saldırı ve birçok eylemin planlayıcısıydı! Turuncu kategorideki Lilit Amed böyle yakalandı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı bir köy evine düzenlenen operasyonda PKK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Turuncu Kategorideki örgüt mensubu Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş gözaltına alındı. Teröristin bombalı saldırı ve birçok eylemin planlayıcısı olduğu bildirildi.

Ekleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 17:03
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 17:06
Bombalı saldırı ve birçok eylemin planlayıcısıydı! Turuncu kategorideki Lilit Amed böyle yakalandı

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Amed Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş'ın Kocaköy ilçesindeki bir köy evinde saklandığı belirlendi.

Geçtiğimiz gün Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Hatun Dağtaş sağ olarak yakalandı. Operasyonda teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişi de gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği,1 Glock marka tabanca, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

BOMBALI SALDIRININ FAİLİYDİ
Teröristin, 26 Temmuz 2011 tarihinde Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binasına el bombası atılması olayını planlayan örgüt mensuplarından olduğu, ayrıca Diyarbakır kırsal alanında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi. Sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensubu ile birlikte yakalanan 2 kişi sorguya alındı.


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